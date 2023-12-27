Malatya’da Çin kestanesi var mı?

Son zamanlarda ciddi artış gösteren kestane fiyatları nedeni ile daha ucuz olduğu için birçok esnaf Çin kestanesi satmaya başladı. Kestane satışı yapan bazı esnaflar Malatya’da Çin kestanesi olmadığını belirtirken bazı esnaflar ise birçok büyükşehir gibi Malatya’da da Çin kestanesi olabileceğini kaydettiler.

Yaklaşık bir ay önce 400 lira olan kestane fiyatları havaların soğuması ile birlikte 500 liraya kadar tırmandı.

“DEVLETİN MÜDAHALE ETMESİ LAZIM”

Malatya’da Çin kestanesi olabileceğini kaydeden Kadir Toraman isimli esnaf, “Kestane satışları şu an çok düşük, çünkü nüfus yok. Geçen yıl iyi kötü satış oluyordu ama şu an neredeyse hiç satış yok. Fiyatı da 150 lira ama talep yok. Pahalı diye vatandaşlar genellikle almıyor. Son zamanlarda ucuz olduğu için bazı esnaflar Çin kestanesi satmaya başladı. Malatya’da da Çin kestanesi vardır ama buna devletin müdahale etmesi lazım. Vatandaşında kestane alırken dikkatli olması gerekiyor. Çin kestanesinin üzerindeki yuvarlak kısım diğer yerli kestanelere göre daha büyüktür ve Çin kestanesi, yerli kestaneye göre daha tatsızdır” şeklinde konuştu.

“ÇOK TERCİH EDİLMİYOR”

Malatya’da Çin kestanesi olduğunu düşünmediğini dile getiren Hamza Türkmen isimli esnaf ise, “Bu aralar satışlar biraz durgun, fiyatlar da yüksek pişmiş kestane 500 lira, çiğ kestane de 300 lira. Malatya’da Çin kestanesi olacağını düşünmüyorum çünkü genellikle birkaç kişiye biz kestane veriyoruz. Bu yıl pahalı olduğu için kestane çok tercih edilmiyor, satış olmadığı içinde Çin kestane getirileceğini zannetmiyorum” ifadelerine yer verdi.

DENETİMLER YAPILIYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, son günlerde piyasada bulunan ve insan sağlığına ciddi derecede zararlı olan Çin kestanesi için denetim yaptı. Malatya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması ve fahiş fiyat artışlarını önlemek amacı ile çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda son günlerde özellikle büyükşehirlerde sıkça rastlanan ve zehirlenmeye kadar birçok hastalığa neden olan Çin kestanesi için denetim yapıyorlar.