- Gündem

Malatya’da Çin kestanesi var mı?

ABONE OL Google News Sayfamız

Kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan kestane fiyatları cep yakmaya devam ediyor gün geçtikçe artık kestane tüketmekte lüks oluyor. Malatya'da sokak tezgahlarında közde pişirilen kestane kebabının kilosu 500 TL. Güncel kestane fiyatları hakkında bilgi veren kestaneci esnafları BUSABAH’a konuşarak Malatya’da Çin kestanesi olup olmadığına ilişkinde açıklamalarda bulundular.
Malatya’da Çin kestanesi var mı? mask
Malatya’da Çin kestanesi var mı?
Malatya’da Çin kestanesi var mı?
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Son zamanlarda ciddi artış gösteren kestane fiyatları nedeni ile daha ucuz olduğu için birçok esnaf Çin kestanesi satmaya başladı. Kestane satışı yapan bazı esnaflar Malatya’da Çin kestanesi olmadığını belirtirken bazı esnaflar ise birçok büyükşehir gibi Malatya’da da Çin kestanesi olabileceğini kaydettiler.  

Yaklaşık bir ay önce 400 lira olan kestane fiyatları havaların soğuması ile birlikte 500 liraya kadar tırmandı.

“DEVLETİN MÜDAHALE ETMESİ LAZIM”

Malatya’da Çin kestanesi olabileceğini kaydeden Kadir Toraman isimli esnaf, “Kestane satışları şu an çok düşük, çünkü nüfus yok. Geçen yıl iyi kötü satış oluyordu ama şu an neredeyse hiç satış yok. Fiyatı da 150 lira ama talep yok. Pahalı diye vatandaşlar genellikle almıyor. Son zamanlarda ucuz olduğu için bazı esnaflar Çin kestanesi satmaya başladı. Malatya’da da Çin kestanesi vardır ama buna devletin müdahale etmesi lazım. Vatandaşında kestane alırken dikkatli olması gerekiyor. Çin kestanesinin üzerindeki yuvarlak kısım diğer yerli kestanelere göre daha büyüktür ve Çin kestanesi, yerli kestaneye göre daha tatsızdır” şeklinde konuştu.

“ÇOK TERCİH EDİLMİYOR”

Malatya’da Çin kestanesi olduğunu düşünmediğini dile getiren Hamza Türkmen isimli esnaf ise, “Bu aralar satışlar biraz durgun, fiyatlar da yüksek pişmiş kestane 500 lira, çiğ kestane de 300 lira. Malatya’da Çin kestanesi olacağını düşünmüyorum çünkü genellikle birkaç kişiye biz kestane veriyoruz. Bu yıl pahalı olduğu için kestane çok tercih edilmiyor, satış olmadığı içinde Çin kestane getirileceğini zannetmiyorum” ifadelerine yer verdi.

DENETİMLER YAPILIYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, son günlerde piyasada bulunan ve insan sağlığına ciddi derecede zararlı olan Çin kestanesi için denetim yaptı. Malatya  Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması ve fahiş fiyat artışlarını önlemek amacı ile çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda son günlerde özellikle büyükşehirlerde sıkça rastlanan ve zehirlenmeye kadar birçok hastalığa neden olan Çin kestanesi için denetim yapıyorlar.

# kestane fiyatları, çin kestanesi, malatya, malatya haber, malatya kestane

27 Ara 2023 - 10:52 Malatya- Gündem

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL