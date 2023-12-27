Bu, mahşere kalan bir aşkın hikâyesi 6 Şubat’ın yıktığı Malatya’da tanışmışlar

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar’ın, 6 Şubat’ın yerle bir ettiği Malatya’ya geçici görevle geldiği ve burada, ailesini depremde kaybeden eşi Semanur ile tanıştığı öğrenildi.

Türkiye, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerlerin yasını tutuyor. Ülke genelinde şehitlere minnet için sözler sarf ediliyor, onların cenaze törenlerine binler katılıyor, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları atılıyor. Bu bağlamda Malatya’ya son 10 günde 4 şehit haberi geldi. Onlardan biri de Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar’ın acı haberiydi.

ŞEHADET HABERİ MALATYA’YA GELDİ

Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar’ın şehadet haberi Malatya’ya geldi. Şehit Cebrail Dündar aslen Mardinliydi ancak eşi ile burada ikamet ediyordu. Dündar, Mardin’de son yolculuğuna uğurlandı.

SEMANUR'UN AİLESİNİ KAYBETMESİ NEDENİYLE DÜĞÜN YAPMAMIŞLARDI

Sabah.com ve mardinlife.com’un haberine göre, Şırnak 23'üncü Piyade Tugay Komutanlığı'nda 3 yıldır sözleşmeli piyade er olarak görev yapan Mardinli şehit Cebrail Dündar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük hasar gören Malatya'ya geçici görevle gelmişti. Burada depremzedelere yardım eden Şehit Dündar, depremde ailesini kaybeden eşi Semanur ile tanışmış, birlikte evlenme kararı almışlardı. Aynı habere göre, Semanur'un ailesini kaybetmesi nedeniyle düğün yapmayan gençler Şehit Cebrail Dündar'ın yaşadığı mezrada geçtiğimiz Mayıs ayında aile arasında yapılan nikah ile evlenerek Malatya'ya yerleşmişlerdi.

“ONA NASIL KIYDINIZ?”

Yeni evli Semanur, eşinin görevde olması nedeniyle Mardin’de Dündar ailesi ile kalıyordu ancak olaydan birkaç gün önce ehliyet sınavı için gittiği memleketi Malatya'da eşinin şehit haberini aldı. Eşinin cenaze törenine acılı Semanur 'ona nasıl kıydınız' diye sürekli sayıkladı.

Fotoğraflar sabah.com’dan alınmıştır.