Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün ne oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

MALATYALILAR ŞEHİDİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Terör örgütlerine yönelik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Pençe Kılıç Harekatı kapsamında PKK'lı teröristler tarafından üs bölgesine düzenlenen saldırıda şehit düşen Sözleşmeli Er Emre Taşkın, Malatya’da düzenlenen askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/18552708/malatyalilar-sehidini-son-yolculuguna-ugurladi

ŞEHİT CENAZESİNDE CHP ÇELENGİ PARAMPARÇA EDİLDİ

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen Malatyalı Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın naaşı memleketi Malatya'ya getirildi. Şehit Emre Taşkın'ın cenaze töreni öncesinde CHP tarafından gönderilen çelenk protesto ile karşılaştı. Bir vatandaş, CHP'nin çelengini göstererek "Burada ne işi var! Kaldırın bunu" diyerek tepki gösterdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/18550424/sehit-cenazesinde-chp-celengi-paramparca-edildi-burada-ne-isi-var-kaldirin-bunu

MALATYALI VEKİLE YAKIŞMAYAN KARE

Pençe Kilit Harekatı Bölgesi’nde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenazesi göz yaşlarıyla toprağa verildi. Yüzlerce Malatyalı gözyaşları içerisinde şehidini son yolculuğuna uğurlarken, cenaze töreninde çekilen bir fotoğraf karesi “Ateş düştüğü yeri yakıyormuş” sözünü akıllara getirdi. Fotoğraf karesinde AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin yanındakilerin aksine gülmesi görenleri şok etti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18552353/malatyali-vekile-yakismayan-kare-ates-dustugu-yeri-yakiyor-kimin-umurunda-dedirtti

DARENDE VE SOMUNCU BABA: BİR ALLAH DOSTUNUN İZİNDEKİ İLGİNÇ HİKÂYE

Şeyh Hamid-i Veli, bilinen adıyla Somuncu Baba, Anadolu'nun manevi mimarlarından biri olarak tanınır. Osmanlı Devleti'nin manevi büyümesine ve gelişmesine büyük katkı sağlayan Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin öğrencisi olarak öne çıkmıştır.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18547657/darende-ve-somuncu-baba-bir-allah-dostunun-izindeki-ilginc-hikaye

HERKES TEHLİKE ALTINDA!

Malatya'da meydana gelen depremlerin şehirdeki yıkımları ve bu durumun yol açtığı elektrik kesintileri, şehir sakinlerini büyük bir tehlike altında bırakıyor. Depremlerle zarar gören altyapının etkisiyle birçok trafik lambasının çalışmaması, özellikle kavşaklarda trafik düzenini bozarak sürücüler ve yayalar için ciddi riskler oluşturuyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18551882/herkes-tehlike-altinda

BOMBA AÇIKLAMA: COVİD İNSAN YAPIMI MIYDI?

Geçtiğimiz yıllarda hayatı evlerin içine hapseden, binlerce kişinin ölümüne neden olan Covid’e dair bazı bilim insanları dikkat çeken bir araştırma yaptı. İddiaya göre, Japonya’da yapılan çalışmalar, tüm Covid varyantlarının insan yapımı olduğuna ilişkin reddedilemez bazı kanıtları ortaya koydu. Peki, amaç neydi?

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18558635/bomba-aciklama-covid-insan-yapimi-miydi

MALATYA İÇİN TARİH VERİLDİ EN GEÇ BİR AY İÇERİSİNDE…

Yaşanan 6 Şubat depremlerinden sonra tam anlamıyla 7’ye bölünüp birçok farklı noktada hizmet veren Malatya Adliyesi adına sevindiren bir gelişme yaşandı. Yeni Adalet Sarayı’nın temeli işte bu tarihte atılacak…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18563415/malatya-icin-tarih-verildi-en-gec-bir-ay-icerisinde

MALATYA SON 10 GÜNDE 4 ŞEHİT HABERİ ALDI

Türkiye şehitlerine ağlıyor. Ülke genelinde, şehitlere minnet için sözler sarf ediliyor, onların cenaze törenlerine binler katılıyor, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları atılıyor. Malatya’da da bugün Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın son yolculuğuna uğurlandı. Malatya, son 10 günde 4 şehit haberi aldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18568819/malatya-son-10-gunde-4-sehit-haberi-aldi