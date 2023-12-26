Arkadaşını Yaralayan Şahıs, İntikam Almaya Çalışırken Ölü Bulundu

Adana'nın Feke ilçesinde yaşanan olayda, Muhammed Akyol ve Mahir S. arasında çıkan tartışma sonucunda Akyol, arkadaşını bacaklarından vurarak yaraladı. Yaralanan Mahir S. hastaneye kaldırılırken, saldırgan Akyol kaçtı. Ancak Akyol, jandarma ekiplerince aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonucu Akyol hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan O.Ş'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor. Ayrıca, Akyol'un aracı detaylı inceleme için jandarma tarafından çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı