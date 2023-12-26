Türkiye şehitlerine ağlıyor. Ülke genelinde, şehitlere minnet için sözler sarf ediliyor, onların cenaze törenlerine binler katılıyor, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları atılıyor. Malatya’da da bugün Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın son yolculuğuna uğurlandı. Malatya, son 10 günde 4 şehit haberi aldı.

Türkiye, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerlerin yasını tutuyor. Ülke genelinde şehitlere minnet için sözler sarf ediliyor, onların cenaze törenlerine binler katılıyor, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları atılıyor.

MALATYA, 4 ŞEHİT HABERİ ALDI

Pençe Kilit Harekat Bölgesinde 22 Aralık gecesi üs bölgesine sızmaya çalışan bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan 6 askerden biri Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın’dı. Şehit Emre Taşkın’ın anne ve babası umredeydi. Onlar geldikten sonra dün şehidin cenazesi Malatya’ya getirildi ve binlerce kişi bugün yapılan cenaze törenine katıldı.

ŞEHADET HABERİ MALATYA’YA GELDİ, MARDİN’DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar’ın şehadet haberi ise, şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın’ın şehadet haberinden sonraki gün Malatya’ya geldi. Şehit Cebrail Dündar aslen Mardinliydi ancak eşi ile burada ikamet ediyordu. Dündar, Mardin’de son yolculuğuna uğurlandı.

14 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALMIŞTI

16 Aralık günü de Bolu’da trafik kazasında ağır yaralanan ve yaşam mücadelesini kaybeden şehit Uzman Çavuş Musab Haciömer Elmas, memleketi Malatya’da düzenlenen askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde 1 Aralık günü yaşanan kazada 4 görev arkadaşı ile birlikte ağır yaralanan 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Musab Haciömer Elmas, tedavi gördüğü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 14 gün sonra yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü.

O PAZAR NİŞANLANACAKTI

20 Aralık tarihinde ise Adana İl Jandarma Komutanlığında görevli olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammed Furkan Deniz izne geldiği Malatya'da halı saha maçı esnasında kalp krizi geçirerek vefat etti. Deniz için Yeşiltepe Şehir Mezarlığında tören düzenlendi ve cenazesi toprağa verildi. Deniz’in nişanlanmak üzere izne geldiği ve pazar günü nişanlanacağı öğrenilmişti.