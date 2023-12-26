Malatya için tarih verildi En geç bir ay içerisinde…

Yaşanan 6 Şubat depremlerinden sonra tam anlamıyla 7’ye bölünüp birçok farklı noktada hizmet veren Malatya Adliyesi adına sevindiren bir gelişme yaşandı. Yeni Adalet Sarayı’nın temeli işte bu tarihte atılacak…

Yaşanan 6 Şubat depremlerinden sonra tam anlamıyla 7’ye bölünüp birçok farklı noktada hizmet veren Malatya Adliyesi hem vatandaşa hem de çalışanlarına illallah ettirirken şehre yapılması planlanan ama bir türlü hayata geçirilemeyen Adalet Sarayı için yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan Adliye’nin bu defa temelinin atılacağı tarih bildirildi. İşte detaylar…

MALATYA ADLİYE BİNASININ TEMELİ ATILIYOR

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya’ya kazandırılması planlanan yeni Adliye Sarayı’nın temelinin Ocak 2024’te atılacağını açıkladı.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya’ya kazandırılması planlanan yeni adliye binasının temelinin Ocak 2024’te atılacağını ifade ederek, inşaat çalışmaların ise hızla sürdürüleceğini belirtti.

Projeye dair yazılı bir açıklama yapan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, toplamda 86 bin 633,80 metrakare inşaat alanına sahip yeni Adalet Sarayı hizmet binasının ihale, sözleşme ile alan hazırlık sürecinin tamamlandığını kaydetti.

Ocak 2024’te yeni Adliye Sarayı’nın temelinin atılacağını bilgisini veren Milletvekili Ölmeztoprak inşaat çalışmaların ise hızla sürdürüleceğini belirterek, projeye destekleri için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a, Bakan Yardımcısı Ramazan Can'a teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.