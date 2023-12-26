Son Dakika! Emeklileri ilgilendiren karar TBMM’den geçti

Çalışan emekliklerin gözü kulağı bu haberde! Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesine ilişkin teklif maddesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Bilindiği üzere SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine bir defaya mahsus 5 bin ikramiye ödemesi yapıldı. Bu ikramiyeye çalışan emekli ve Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kaydı olan emekliler dahil edilmemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla beraber, 5 bin liralık ikramiyeden ilk seferde yararlanamayan çalışan emeklilerin de yararlanması için çalışmalar başlatılmıştı.

KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Çalışan emeklilere 5 bin TL ödenmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmişti.

TBMM’DEN DE GEÇTİ

TBMM Genel Kurulunda çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini öngören Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, görüşmeleri düzenlendi. Çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini öngören madde kabul edildi. Teklifin üçüncü bölümü üzerinde görüşmeler devam ediyor.