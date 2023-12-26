Son Dakika! Emeklileri ilgilendiren karar TBMM’den geçti

Çalışan emekliklerin gözü kulağı bu haberde! Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesine ilişkin teklif maddesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Bilindiği üzere SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine bir defaya mahsus 5 bin ikramiye ödemesi yapıldı. Bu ikramiyeye çalışan emekli ve Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kaydı olan emekliler dahil edilmemişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla beraber, 5 bin liralık ikramiyeden ilk seferde yararlanamayan çalışan emeklilerin de yararlanması için çalışmalar başlatılmıştı.
KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ
Çalışan emeklilere 5 bin TL ödenmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmişti.
TBMM’DEN DE GEÇTİ
TBMM Genel Kurulunda çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini öngören Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, görüşmeleri düzenlendi. Çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini öngören madde kabul edildi. Teklifin üçüncü bölümü üzerinde görüşmeler devam ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.