- Gündem

Son Dakika! Emeklileri ilgilendiren karar TBMM’den geçti

ABONE OL Google News Sayfamız

Çalışan emekliklerin gözü kulağı bu haberde! Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesine ilişkin teklif maddesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Son Dakika! Emeklileri ilgilendiren karar TBMM’den geçti mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Çalışan emekliklerin gözü kulağı bu haberde! Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesine ilişkin teklif maddesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Bilindiği üzere SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine bir defaya mahsus 5 bin ikramiye ödemesi yapıldı. Bu ikramiyeye çalışan emekli ve Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kaydı olan emekliler dahil edilmemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla beraber, 5 bin liralık ikramiyeden ilk seferde yararlanamayan çalışan emeklilerin de yararlanması için çalışmalar başlatılmıştı.

KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Çalışan emeklilere 5 bin TL ödenmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmişti.

TBMM’DEN DE GEÇTİ

TBMM Genel Kurulunda çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini öngören Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, görüşmeleri düzenlendi. Çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini öngören madde kabul edildi. Teklifin üçüncü bölümü üzerinde görüşmeler devam ediyor.
# malatya, malatya haber, malatya son dakika haberleri, Emekli, Çalışan emeklikler, ikramiye, TBMM Genel Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, Çiftçi Kayıt Sistemi

26 Ara 2023 - 21:15 Malatya- Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL