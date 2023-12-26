Süper Lig'de Disiplin Sarsıntısı: 7 Takım PFDK'ya Sevk Edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasının ardından 7 Süper Lig takımının Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. Sevk edilen takımlar şunlar: Gaziantep FK, Kayserispor, Fenerbahçe, Galatasaray, Pendikspor ve MKE Ankaragücü. Disiplin kuruluna sevk edilmelerinin nedeni 'çirkin ve kötü tezahürat' olarak belirtildi.
Ayrıca, Fenerbahçe'nin 'saha olayları', 'talimatlara aykırı hareketi', 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar' nedeniyle, Galatasaray'ın 'talimatlara aykırı hareketi' ve 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar' nedeniyle, Beşiktaş'ın ise 'saha olayları' nedeniyle kurula gönderildiği belirtildi.
Ayrıca, Fenerbahçe Kulübü İdarecisi Can Gebetaş, Fenerbahçe Kulübü İdarecisi Selahattin Baki, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Kulübü İdarecisi Erden Timur'un yaptıkları sosyal medya paylaşımları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.