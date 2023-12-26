Bomba açıklama: Covid insan yapımı mıydı?

Geçtiğimiz yıllarda hayatı evlerin içine hapseden, binlerce kişinin ölümüne neden olan Covid’e dair bazı bilim insanları dikkat çeken bir araştırma yaptı. İddiaya göre, Japonya’da yapılan çalışmalar, tüm Covid varyantlarının insan yapımı olduğuna ilişkin reddedilemez bazı kanıtları ortaya koydu. Peki, amaç neydi?

Son zamanlarda özellikle Covid için geliştirilen milyonlarca insana uygulanan aşılar adına birçok eleştiri yapılırken, şimdi de Covid’in insan yapımı bir virüs olduğuna dair iddialar gündeme geldi.

“NÜFUS AZALTMA PLANININ BİR PARÇASI”

Thepeoplesvoice’in paylaştığı ve şu sıralar binlerce kişinin gündemine aldığı bir haber bomba etkisi oluşturdu. Buna göre, yapılan bir Japon araştırması, tüm Covid-19 varyantlarının biyolaboratuvarlarda tasarlandığı ve nüfus azaltma planının bir parçası olarak kasıtlı olarak piyasaya sürüldüğü sonucuna vardı.

İDDİAYA GÖRE “ABD KABUL EDİYOR”

İlk olarak Ağustos 2023'te yayınlanan, Osaka Tıp Üniversitesi ve Kyoto Üniversitesinden Japon virolog Profesörler Atsushi Tanaka ve Takayuki Miyazawa tarafından yürütülen çalışma, dikkat çeken sonuçları gösteriyor. Haberin iddiasına göre, Kovid-19'u ortalıkta tutma çabasının küreselcilerin özgürlüklerimizi ortadan kaldırma ve insanlığı hapsetme planının bir parçası olduğunu doğruluyor.

Hatta söz konusu yabancı sitede şöyle deniyor:

“Thehighwire.com şöyle bildiriyor: ABD Enerji Bakanlığı, CIA ve FBI’ın artık SARS-CoV-2’nin bir laboratuvarda yaratılmış olma ihtimalinin varlığını kabul ettiği iyi biliniyor.”