Fatih Terim, Yunanistan Ekibi Panathinaikos'un Yeni Teknik Direktörü Oldu!

Yunanistan ekibi Panathinaikos, teknik direktör Ivan Jovanovic'in görevinden ayrılmasının ardından yeni teknik direktörlerini duyurdu. Kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Türk futbolunun deneyimli ismi Fatih Terim ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Sözleşme detayları hakkında bilgi verilmese de, 70 yaşındaki tecrübeli teknik adamın kariyeri ve elde ettiği başarılar paylaşıldı.

Fatih Terim'in, Yunanistan'a giderek yarın resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Son olarak Aralık 2017 - Ocak 2022 tarihleri arasında Galatasaray'ı çalıştıran Terim, kariyerine Panathinaikos'ta devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı