Masaj Salonu Dehşeti: Kezzap Saldırganı Gözaltında!

Çanakkale İsmetpaşa Mahallesi'nde bir masaj salonunda meydana gelen dehşet verici olayda, müşteri olarak gelen R.A. adlı şüpheli, salon çalışanı B.A.'nın yüzüne belirlenemeyen bir nedenle kezzap attı. Kadının çığlıkları üzerine çağrılan sağlık ekipleri, B.A.'ya ilk müdahaleyi yaparak ardından hastaneye sevk etti. B.A., tedavi altına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli R.A.'yı Ezine ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. Şüphelinin saldırı nedeni henüz netlik kazanmamış durumda.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı