Masaj Salonu Dehşeti: Kezzap Saldırganı Gözaltında!

Çanakkale İsmetpaşa Mahallesi'nde bir masaj salonunda meydana gelen dehşet verici olayda, müşteri olarak gelen R.A. adlı şüpheli, salon çalışanı B.A.'nın yüzüne belirlenemeyen bir nedenle kezzap attı. Kadının çığlıkları üzerine çağrılan sağlık ekipleri, B.A.'ya ilk müdahaleyi yaparak ardından hastaneye sevk etti. B.A., tedavi altına alındı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli R.A.'yı Ezine ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. Şüphelinin saldırı nedeni henüz netlik kazanmamış durumda.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.