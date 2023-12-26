Yasaklı Cins Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Kadın Yaralandı: Adli Süreç Başladı

Hatay'ın Belen ilçesinde Soğukoluk Mahallesi'nde yaşanan olayda, Selma Sönmez isimli kadın, komşusuna ait olan 3 yasaklı cins köpeğin saldırısına maruz kaldı. 43 yaşındaki kadın, vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavinin ardından evine dönen Sönmez, vücudundaki ağrılar nedeniyle zor anlar yaşıyor. Yasaklı cins köpeklerle ilgili olarak yetkililer tarafından el konuldu ve sahibine idari para cezası uygulandı. Olayın adli boyutuyla ilgili süreç başlatıldı.

Selma Sönmez, yaşadığı korkunç anları şu şekilde ifade etti:

"Kur'an kursundan çıktım, eve gelirken 2 köpek birden karşıma çıktı. Köpekler benim koluma ve vücuduma saldırdı. Kolum, bedenim ve her yerim çok ağrıyor."

Selma Sönmez'in eşi Mustafa Sönmez ise,

"Çöpün yanından 2 köpek çıkıp eşime saldırıyor. Sonradan da 1 köpek geliyor ve eşime saldırıyor. 3 tane komşuma ait köpek, eşime saldırdı. Yasaklı cins köpekler bunlar. Eşim ağrıdan sabahlara kadar yatamıyor. Hepimiz korkuyoruz, ben 1 buçuk aydır çocuğumu okula gönderemiyorum"

şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı