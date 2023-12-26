Kaçakçılara Darbe: Silah Deposu Boşaltıldı, 1 Kişi Tutuklandı!

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 1 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda ele geçen malzemeler arasında 1 adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 1 adet Nop Navzer marka piyade tüfeği, 1 adet Browning marka tabanca, 1 adet 20 kalibre tabanca, 5 adet şarjör, 19 adet 7.9 mm çapında fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 290 adet 7.62 mm çapında, 20 adet 5.56 mm çapında ve 36 adet 9 mm çapında fişek bulunuyor.
Operasyonla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheliden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'nın etkili operasyonları, bölgedeki kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.