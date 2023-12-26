Kaçakçılara Darbe: Silah Deposu Boşaltıldı, 1 Kişi Tutuklandı!

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 1 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda ele geçen malzemeler arasında 1 adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 1 adet Nop Navzer marka piyade tüfeği, 1 adet Browning marka tabanca, 1 adet 20 kalibre tabanca, 5 adet şarjör, 19 adet 7.9 mm çapında fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 290 adet 7.62 mm çapında, 20 adet 5.56 mm çapında ve 36 adet 9 mm çapında fişek bulunuyor.

Operasyonla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheliden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'nın etkili operasyonları, bölgedeki kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı