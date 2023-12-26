JASAT Operasyonuyla Adalet Sağlandı: Cinayet Zanlısı Kıskıvrak Yakalandı!

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Bayraklıdede Mahallesi'nde gerçekleşen bir cinayetin ardındaki zanlıyı ortaya çıkarmak için başarılı bir operasyon düzenledi. JASAT ekipleri, cinayet zanlısının kimliğini tespit ederek, sabah saatlerinde gerçekleştirdikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan E.M.P. (49), yapılan sorgulamada "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla arandığı belirlendi. JASAT ekiplerince Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen zanlı, buradaki sorgulamanın ardından adli makamlara sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonlar, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.