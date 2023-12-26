Riyad Gecesi Heyecanı: Fenerbahçe, Süper Kupa Öncesi İdmanda Sivrildi!

Fenerbahçe, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'da Galatasaray ile gerçekleşecek olan 2023 Turkcell Süper Kupa mücadelesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, bu akşam Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde bir idman gerçekleştirdi. Antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı, ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Takım, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı. Yarın yapılacak olan bir başka çalışma ile hazırlıklarına devam edecek olan Fenerbahçe, Süper Kupa maçını 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı