26 Ara 2023 - 20:00- Spor G:

Riyad Gecesi Heyecanı: Fenerbahçe, Süper Kupa Öncesi İdmanda Sivrildi!

ABONE OL Google News Sayfamız

Fenerbahçe, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'da Galatasaray ile gerçekleşecek olan 2023 Turkcell Süper Kupa mücadelesi için hazırlıklarını sürdürüyor.
Riyad Gecesi Heyecanı: Fenerbahçe, Süper Kupa Öncesi İdmanda Sivrildi! mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Fenerbahçe, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'da Galatasaray ile gerçekleşecek olan 2023 Turkcell Süper Kupa mücadelesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, bu akşam Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde bir idman gerçekleştirdi. Antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı, ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Takım, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı. Yarın yapılacak olan bir başka çalışma ile hazırlıklarına devam edecek olan Fenerbahçe, Süper Kupa maçını 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# fenerbahçe, Suudi Arabistan, galatasaray, Turkcell Süper Kupa mücadelesi, hazırlık, riyad, Al-Awwal Park Stadyumu, maç

26 Ara 2023 - 20:00 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL