Narkogüç operasyonunda 17 gözaltı

Amasya’da polisin düzenlediği Narkogüç operasyonunda 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı organizesinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen Narkogüç operasyonu kapsamında Amasya il merkezinde ve Göynücek ilçesinde 19 adres ile 3 araçta arama yapıldı. Operasyona 25 ekip, 81 personel ve 1 dedektör köpeği katıldı. Toplam 17 şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında gerekli adli işlemlere başlandı.

Aramalar neticesinde 1 adet kurusıkı tabanca, 111 adet sentetik ecza, 3 kök Hint kenevir, 0.26 gram metamfetamin maddesi, 118,6 gram esrar maddesi, 12 bin 680 adet doldurulmuş makaron, bin 950 gram tütün, 25 adet elektronik sigara kiti, 7 adet likit, 1 adet nargile tütünü, 8 adet cinsel içerikli kahve, 2 bin 178 gram nargile tütünü ile 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildiği bildirildi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada,

“Amasya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce etkin ve kararlı bir şekilde uyuşturucu ile mücadeleye devam edilecektir”

ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı