Kaçakçılık operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli şahıs tutuklandı.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 Aralık-20 Aralık tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak yapılan planlı çalışmalar neticesinde icra edilen 21 faaliyette yakalanarak hakkında adli/idari işlem yapılan 26 şüpheliden 1'i tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest, 21’i ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Müdahale edilen olaylarda; 25 gram eroin, 22 gram metamfetamin, 33 gram bonzai, 3 adet sentetik ecza, 110 gram skunk, 15 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet sustalı bıçak, 2 adet makas, 42 bin gram tütün, 8 bin 300 adet dolu makaron, 21 bin 800 adet boş makaron, 4 bin 950 adet sigara sarma kağıdı, 3 adet elektronik sigara likidi ve 4 bin 800 gram kaçak çay ele geçirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.