Asayiş uygulamalarında yakalanan 12 şahıs cezaevine gönderildi

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında yakalanan 12 aranan şahıs cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 13-24 Aralık tarihleri arasında meydana gelen 36 asayiş olayında 55 şüpheli tespit edilerek adli makamlara sevk edildi. İl genelinde yapılan 24 bin 647 şahıs sorgulamasında 78 aranan şahıs yakalanırken, 14 bin 542 araç sorgulamasında 3 yakalama kaydı bulunan araç ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca farklı suçlardan aranan 12 şüpheli yakalanarak sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanıp Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı