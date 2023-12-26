26 Ara 2023 - 17:59 - Ekonomi

Vekil Ölmeztoprak açıkladı

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatyalı çiftçilere 287’si büyükbaş olmak üzere 3 bin 536 adet hayvan dağıtımıyla birlikte yaklaşık 2 bin ton tohum ve 117 milyon TL nakit yem desteği sağlandığını kaydetti. İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, depremin ardından Malatyalı çiftçilere yapılan desteklerle ilgili açıklamalarda bulundu.