Vekil  Ölmeztoprak açıkladı

Şubatta yaşanan depremin ardından tarım sektöründe faaliyet gösteren çiftçilerin yanında olduklarını kaydeden Ölmeztoprak,
"6 Şubat tarihinde yaşanan depremler, Malatya'mızda tarım sektöründe faaliyet gösteren çiftçilerimiz için ciddi sıkıntılara neden oldu. Ancak, üretimdeki aksamaların önüne geçebilmek adına çiftçilerimiz büyük bir özveriyle çalışmaya devam etti. Bu zorlu süreçte tüm kurum ve kuruluşlarımızla çiftçilerimizin yanında olup çeşitli destekler sağladık"
dedi.
BİRÇOK ALANDA DESTEKLER VERİLDİ
Ölmeztorak,
“Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından depremlerde etkilenen çiftçilere, 1 bin 918 ton tohum (buğday, arpa, nohut, ay çekirdeği, yem bitkileri tohumu) 3 bin 500 ton hayvan yemi, 863 bin sebze fidesi, arıcılıkla uğraşanlara 442 ton şeker ile 1 bin 347 adet ana arılı petek, 3 bin 420 adet sıvat, 1 bin 200 adet çadır, 2 bin 486 adet branda 151 bin metrekare kurutma filesi, 117 milyon TL nakit olarak yem desteği sağlandığını belirten Milletvekili Ölmeztoprak, "Deprem nedeniyle hayvanları telef olan vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı doğrultusunda şimdiye kadar 3 bin 249 adet küçükbaş hayvan ve 287 adet büyükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirilmiş olup, önümüzdeki günlerde yaklaşık 263 adet büyükbaş hayvan daha çiftçilere dağıtılacaktır. Ayrıca, Çiftçilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına AFAD ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü hak ediş listesinde olan, çadır veya branda talebinde bulunan ve yerinde yapılan tespit sonucunda mağduriyeti belirlenen çiftçilere çadır ve branda temini sağlanmıştır. Yeni talepler de önümüzdeki süreçte değerlendirilecektir"
ifadelerini kullandı.
“GELECEĞE UMUTLA BAKMAMIZA VESİLE OLACAKTIR”
Depremlerde yıkılan Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binasına ilişkin açıklamalarda da bulunan Milletvekili Ölmeztoprak,
"İl Müdürlüğümüz için bin 920 metrekare çelik malzemeden geçici bina inşa edilmiş ve yeni hizmet binası projesi tamamlanarak 2024 yılında inşaatına başlanacaktır. Kuluncak ve Yazıhan İlçe Müdürlükleri için de çelikten geçici hizmet binaları yapılmıştır. Bu zorlu süreçte çiftçilerimize sağlanan desteklerle birlikte, üretim ve tarım faaliyetlerini sürdürebilme adına atılan adımlar, geleceğe umutla bakmamıza vesile olacaktır. Bu desteklerden dolayı hemşehrilerimiz adına başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya, bakan yardımcılarımıza ve tüm ilgili kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum"
diye konuştu.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.