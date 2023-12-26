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Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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“22 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Şehit Emre Taşkın’ın taziye adresi: Alacakapı Mahallesi, Selektör Sokak, Battalgazi,

77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bayram Yıldız’ın taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Deniz Sokak, No: 5, Battalgazi,

96 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nur Kutlu Boyraz’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır, taziye verilmeyecek.

93 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Maksude Solmaz’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Hasanbey Caddesi, No: 122, Yeşilyurt,

83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Kudret Akar’ın taziye adresi: Ataköy Mahallesi, Akbay Caddesi, Mehmet Akar Apartmanı, No:33/5, Battalgazi,

0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek El Hilal’in taziye adresi: Bulunmamaktadır.

 

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26 Ara 2023 - 17:40 Malatya- Gündem

Muhabir  Recep Bağdat

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