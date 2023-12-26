Yarın Bingöl için zor bir gün olacak

Bingöl'de Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) tarafından yapılan işletme ve yatırım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Fırat EDAŞ elektrik, bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte etkilenecek bölgeler ve kesinti saatleri:
Karlıova İlçesi - Geçitli Köyü Bölgesi:
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Merkez İlçe - Kardeşler Köyü ve Çevresi:
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Kardeşler Köyü Merkez Mevkii, Kardeşler Köyü Yedievler Mevkii, Göltepesi Köyü Merkez Mevkii, Ekinyolu Köyü Köprübaşı Mezra bölgelerinde elektrik kesintisi olacak.
Genç İlçesi - Yayla Köyü ve Çevresi:
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Yayla Köyü Merkez Mevkii, Binekli Köyü Yayla Mevkii, Yayla Köyü Koyunlu Mezra, Yayla Köyü Ürünlü Mezra bölgelerinde elektrik kesintisi gerçekleşecek.
Adaklı İlçesi - Hasbağlar Köyü Bölgesi:
Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Hasbağlar Köyü bölgesinde elektrik enerjisi verilmeyecek.
Fırat EDAŞ, kesintilerin planlı çalışmaların bir parçası olduğunu ve vatandaşların mağdur olmamaları için gerekli önlemleri almalarını öneriyor. Elektrik kesintisiyle ilgili güncel bilgilere Fırat EDAŞ resmi internet sitesinden veya müşteri hizmetleri hattından ulaşılabileceği belirtiliyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.