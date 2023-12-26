26 Ara 2023 - 17:32- Gündem

Yarın Bingöl için zor bir gün olacak

Bingöl'de Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) tarafından yapılan işletme ve yatırım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Fırat EDAŞ elektrik, bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte etkilenecek bölgeler ve kesinti saatleri: