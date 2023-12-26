26 Ara 2023 - 17:26 - Gündem

Dikkat! Diyarbakır’da 16 ilçeye uyarı geldi

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ), Diyarbakır ilinde yapılacak işletme ve yatırım çalışmaları sebebiyle bazı ilçe ve mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. İşte planlanan kesintiler ve etkilenecek bölgeler: