Dikkat! Diyarbakır’da 16 ilçeye uyarı geldi

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ), Diyarbakır ilinde yapılacak işletme ve yatırım çalışmaları sebebiyle bazı ilçe ve mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. İşte planlanan kesintiler ve etkilenecek bölgeler:
BAĞLAR İLÇESİ
Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Bağcılar bölgesi.
ERGANİ İLÇESİ
Yarın 07.00 ila 22.00 saatleri arasında Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy, İstasyon, Bozyer, Boncuklu, Üçkardeş, Hilar, Usluca, Selmanköy, Yeniköy, Karpuzlu, Yayvantepe, Kayan, Yamaçlar, Sökündüzü Yapraklı, Ortaağaç, Kortaş, Armutova, Boğazköy, Salihli, Sallar bölgeleri.
Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Adnan Menderes, Kemaliye, Fatih, Sanayi, Namık Kemal, Fevzi Çakmak, Bagür, Kömürtaş bölgeleri.
BİSMİL İLÇESİ
Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Çorapa, Ağılköy, Bademli, İsalı, Kayıköy, Boyacı, Sinanköy, Esentepe, Şentepe, Karabörk, Ofköy, Çöltepe, Aluç, Çeltikli, Alıncak, Kopuzlu, Babahaki, Ulutürk, Köprüköy, Aşağıdolay, Arıkgöl, Yukarısalat, Sarıköy, Mirzabey, Yeni Köy, Balcılar, İsapınar, Kamberli, Tepe, Doruk, Arapkent, Harmanlı, Kurudere, Başören, Koğuk, Yenice, Aygeçti, Şahintepe, Kopmaz, Bozçalı, Ahmetli, Karacık, Köprüköy, Yukarısalat, Sarıköy, Arapkent, Aşağıoba, Kavuşak, Eymir bölgeleri.
Yarın 07.00 ila 17.00 saatleri arasında Kamışlı, Uğrak, Karayiğit, Yamaçköy, Sazlı bölgeleri.
Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Aktepe, Bölümlü, Türkmenhacı, Meydanlık, Kazancı, Obalı, Köseli bölgeleri.
ÇERMİK İLÇESİ
Yarın 08.00 ila 20.00 saatleri arasında Kayagediği bölgeleri.
ÇINAR İLÇESİ
Yarın 10.00 ila 18.00 saatleri arasında Hasköy, Belenli, Kutluk, Başaklı, Yuvacık, Tekkaynak, Karalar, Başalan, İncirtepe, Altınakar, Kazancı, Buçuktepe, Yukarıortaören, Muratcık, Kuruyazı, Pembeviran, Bulutçeker, Kazıktepe, Avdalı, Yazçiçeği, Alancık, Ortaşar, Kürekli, Ballıbaba, Höyükdibi, Karababa, Köksalan, Bilmece, Çınarköy, Görece, Karabudak, Filizören, Sürendal, Bayırkonağı, Ağaçsever, Solmaz, Tilver, Kırkağaç, Düğrük bölgeleri.
ÇÜNGÜŞ İLÇESİ
Yarın 09.00 ila 19.00 saatleri arasında Yenice, Gökçepelit, Akbaşak, Güneydere, Aktaş, Koçören, Deveboynu bölgeleri.
Yarın 13.00 ila 19.00 saatleri arasında Petekkaya, Elifuşağı, Haburman, Çukur, Sine, Genceli, Aşağışeyhler, Pınarlı, Kuyu, Kalaç, Akpınar, Köksal, Karakaya, Göktepe, Armutlu, Yayıklı, Korudağ, Kömürcüler, Asmalı, Eskibağ, Bahçe, Yeniköy, Polatuşağı, Keleşevleri, Oyuklu, Ormançayı, Türkmen, Arpadere, Çaybaşı, Balcılar, Seferuşağı, Norşin, Yukarışeyhler, Aydınlı bölgeleri.
DİCLE İLÇESİ
Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Tepe, Arıkköy bölgeleri.
Yarın 07.00 ila 17.00 saatleri arasında Sergenli, Tepebaşı, Bozoba, Kocaalan, Baturköy, Üzümlü, Meydan, Durabeyli, Uğrak bölgeleri.
EĞİL İLÇESİ
Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Taşdam bölgeleri.
HANİ İLÇESİ
Yarın 07.00 ila 17.00 saatleri arasında Yukarıturalı bölgeleri.
Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Anıl, Belen, Dereli, Veziri bölgeleri.
Yarın 10.00 ila 18.00 saatleri arasında Başköy, Abacılar, Çukurköy, Kuyular bölgeleri.
HAZRO İLÇESİ
Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Uzunargıt bölgeleri.
KAYAPINAR İLÇESİ
Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında birçok mahalleye elektrik verilmeyecek.
KOCAKÖY İLÇESİ
Yarın 10.00 ila 18.00 saatleri arasında Kaya bölgeleri.
KULP İLÇESİ
Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Karaorman, Başbuğ, Hamzalı bölgeleri.
Yarın 07.00 ila 17.00 saatleri arasında Bayır bölgeleri.
Yarın 11.00 ila 18.00 saatleri arasında Düzce, Yeşilköy, Güleç, Dolun, Akbulak, Özbek, Narlıca, Ağaçlı, Bağcılar, Çağlayan, Kurudere, Bayır, Ağıllı, Karpuzlu, Temran, Güllük, Zeyrek, Uygur, Kamışlı, Akdoruk, Çukurca, Karaağaç, Elmalı, İslamköy, Barın, Kaynak, Kıyı bölgeleri.
LİCE İLÇESİ
Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Kıpcak, Zümrüt bölgeleri.
Yarın 07.00 ila 17.00 saatleri arasında Gömeç, Serin, Güçlü, Dibek, Karahasan, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Duru bölgeleri.
Yarın 11.00 ila 18.00 saatleri arasında Turgut Özal, Yeşilköy, Tepecik, Özbek, Merkez Eski, Bağcılar, Merkez Yeni, Karahasan bölgeleri.
SİLVAN İLÇESİ
Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Alibey, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Sarıbuğday, Bağdere, Sulubağ, Yamaçköy bölgeleri.
Yarın 07.00 ila 17.00 saatleri arasında Yüksek, Yenişehir bölgeleri.
YENİŞEHİR İLÇESİ
Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler, Yukarı Nasırlar, Dokuzçeltik, Bozek, Yaytaş bölgeleri.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.