Karla mücadele çalışmaları başladı

Günlerdir beklenen kar yağışı, Karlıova ilçesinde etkisini göstermeye başladı. 20 santimi aşan kar kalınlığının ardından Karlıova Belediyesi, ana cadde ve sokaklarda kar temizliğine başladı. Vatandaşların yolları daha rahat kullanmaları için karları belirli noktalara toplayan ekipler, daha sonra kamyonlarla ilçe dışına taşımasını yapacak.
Karla mücadele hazırlıklarını günler önce tamamladıklarını belirten Karlıova Belediyesi yetkililerinden Metin Bingöl, “Bu sene kar biraz geç geldi ama temiz geldi. Son 3 gündür kar yağışı ve ciddi anlamda fırtına vardı. Bu fırtınalarla beraber ilçemizde kazalar da meydana geldi. Allah’a şükür can kaybı olmadı. Biz de belediye olarak çalışmalarımıza başladık ve kış boyunca çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.