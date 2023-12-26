Beğeni uğruna hayatını tehlikeye attı

Batman kent merkezinde bulunan demiryoluna ait üst geçidin korkuluklarına çıkan gençler, iddiaya göre sosyal medya hesaplarından paylaşmak için arkadaşlarına video çektirdi. Korkuluklarda oturan gençler, tehlikeye aldırmadan o anları arkadaşlarına kaydettirdi. Yürekleri ağza getiren anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı