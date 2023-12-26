- Bölge

Beğeni uğruna hayatını tehlikeye attı

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Batman'da gün içinde onlarca aracın geçtiği caddede bulunan demir yolu üst geçidinde korkuluklara çıkan çocuklar tehlikeye aldırmadan sosyal medya için canlarını hiçe sayarak video çekiyor.
Beğeni uğruna hayatını tehlikeye attı mask
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Batman kent merkezinde bulunan demiryoluna ait üst geçidin korkuluklarına çıkan gençler, iddiaya göre sosyal medya hesaplarından paylaşmak için arkadaşlarına video çektirdi. Korkuluklarda oturan gençler, tehlikeye aldırmadan o anları arkadaşlarına kaydettirdi. Yürekleri ağza getiren anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# batman, sosyal medya

26 Ara 2023 - 17:22 Batman- Bölge

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