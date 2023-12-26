14 milyon TL'lik vurgun önlendi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılara yönelik 22 Aralık 2023 tarihinde operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda ekipler, arazi, daire, araç ve çeşitli gıda maddeleri alım satım işlerinde vatandaşları 8 milyon 350 bin TL dolandırdıkları tespit edilen 8 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ayrıca, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri müdahalesi sonucu şüphelilerin 14 milyon 470 bin TL haksız kazanç elde etmelerinin engellendiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.