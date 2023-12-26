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Yoğun sis beraberinde kaza getirdi

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Yoğun sisin etkili olduğu Gaziantep'te seyir halindeki yolcu minibüsü ile tır çarpıştı meydana gelen kazada minibüs şoförü Ferdi G. ağır yaralandı.
Yoğun sis beraberinde kaza getirdi mask
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Kaza, yoğun sisin etkili olduğu Nizip-Birecik otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, Nizip-Birecik arası yolcu taşımacılığı yapan Ferdi G. yönetimindeki 79 ABL 252 plakalı minibüs ile seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tırla çarpıştı. Meydana gelen kazada minibüs şoförü Ferdi G. yaralandı.

FECİ KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Ferdi G.'ye ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralı minibüs şoförünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Yoğun sis, Gaziantep, gaziantep kaza

26 Ara 2023 - 17:20 Gaziantep- Bölge

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