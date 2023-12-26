Yoğun sis beraberinde kaza getirdi

Kaza, yoğun sisin etkili olduğu Nizip-Birecik otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, Nizip-Birecik arası yolcu taşımacılığı yapan Ferdi G. yönetimindeki 79 ABL 252 plakalı minibüs ile seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tırla çarpıştı. Meydana gelen kazada minibüs şoförü Ferdi G. yaralandı.
FECİ KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI
Meydana gelen feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Ferdi G.'ye ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralı minibüs şoförünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.