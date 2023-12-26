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Malatyalı vekile yakışmayan kare “Ateş düştüğü yeri yakıyor kimin umurunda” dedirtti

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Pençe Kilit Harekatı Bölgesi’nde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenazesi göz yaşlarıyla toprağa verildi. Yüzlerce Malatyalı gözyaşları içerisinde şehidini son yolculuğuna uğurlarken, cenaze töreninde çekilen bir fotoğraf karesi “Ateş düştüğü yeri yakıyormuş” sözünü akıllara getirdi. Fotoğraf karesinde AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin yanındakilerin aksine gülmesi görenleri şok etti.
Malatyalı vekile yakışmayan kare “Ateş düştüğü yeri yakıyor kimin umurunda” dedirtti mask
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2023’ün son günlerinde Irak'ın kuzeyinden peş peşe gelen acı haberler, şehitlerin baba ocağına ateş düşürmüş, Malatya ise 2 şehidinin acısıyla hüzne bürünmüştü. Geçtiğimiz cumartesi günü Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Harekatı Bölgesi’nde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er 25 yaşındaki Cebrail Dündar’ın cenazesi, Mardin’e götürülerek, ebediyete uğurlanırken, Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenazesi dün göz yaşlarıyla toprağa verildi.

Şehidin cenazesinde yüzlerce kişi yasa boğulup, gözyaşı dökerken, bir fotoğraf karesindeki detay Malatya’nın acısı üzerine acı ekledi. Malatya Valisi Esin Yazıcı başta olmak üzere, AK Parti Malatya milletvekilleri ve çok sayıda vatandaşın yer aldığı fotoğraf karesinde AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin hüzne boğulması gerekirken gülmesi adeta şok etkisi yarattı. Fotoğraf karesinde Milletvekili Tüfeknci’nin yanında yer alanların hüzünlü bakışları gözlerden kaçmazken, şehit cenazesinde neyin bu kadar Tüfenkci’yi güldürdüğü merak konusu oldu.

(MUTLU SARIGÜL-BUSABAH GAZETESİ)

 

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26 Ara 2023 - 15:31 Malatya- Gündem

Muhabir  Mutlu Sarıgül

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