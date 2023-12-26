Deprem bölgesi için yeni karar

Depremin etkilerinin devam ettiği Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren süreli yayınlar için alınan muafiyetler, 1 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Bu süre zarfında, bölgedeki gazetelerin asgari fiili satış ve internet haber sitelerinin asgari ziyaretçi trafik şartlarına uymalarına gerek olmayacak.

Ayrıca, toplantıda Rize’deki bir internet haber sitesi ile Siirt, Balıkesir ve Erzurum'da yayımlanan bazı gazetelerin çeşitli kuralları ihlal etmeleri nedeniyle, 195 Sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun'un 49. maddesi uyarınca resmî ilan ve reklam kesme müeyyidelerine karar verildi.

Basın İlan Kurumu ayrıca, basının desteklenmesi amacıyla faaliyet gösteren basın mensuplarına faizsiz borç para verme ve yardım yapma faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, 28 basın mensubuna toplamda 168.000 Türk Lirası faizsiz ve geri ödemeli borç para yardımı kararı alındı.

Toplantıda ayrıca, 2024 ve 2025 yıllarında Kontrol Kurullarında görev yapacak gazeteci üye adayları belirlendi. Basın İlan Kurumu, basın sektörünü desteklemek ve olası sıkıntılarda basın çalışanlarına yardımcı olmak adına aldığı kararlarla faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak: BÜLTEN