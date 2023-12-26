Herkes tehlike altında! 

Elektrik kesintileri sebebiyle işlevini yitiren trafik lambaları, kavşaklarda trafiğin düzensiz ve sıkışık olmasına neden oluyor. Bu durum, sürücülerin kavşaklarda düzenli ve güvenli bir şekilde ilerlemelerini zorlaştırıyor ve mağduriyetlere yol açıyor. Ayrıca, yayaların karşıdan karşıya geçme çabası, çalışmayan trafik ışıkları nedeniyle artan riskle birleşerek can güvenliğini tehlikeye atıyor.

Çalışmayan trafik ışıkları, sürücüler ve yayalar arasında ciddi bir tehlike oluşturarak kazalara davetiye çıkarıyor. Kavşaklarda güvenlik önlemlerinin alınmaması, özellikle yoğun saatlerde uzun trafik kuyruklarının oluşmasına neden oluyor.

Depremlerin yol açtığı yıkımlar nedeniyle kapatılan yollar, sürücülerin alternatif rotaları tercih etmelerine sebep oluyor. Ancak, bu alternatif yollar da aşırı trafik yoğunluğuyla karşılaşıyor, bu da trafiği daha da karmaşık hale getiriyor.

Özellikle elektrik kesintilerinin yaşandığı kavşaklarda güvenlik önlemlerinin alınmaması, büyük araçların ve hafriyat kamyonlarının kazalara neden olabileceği riskini artırıyor. Bu durum, sürücülerin ve yayaların güvenliğini tehlikeye sokuyor.

Malatya'da yaşanan bu sorunların acil olarak çözüme kavuşturulması için güvenlik önlemlerinin alınması ve elektrik kesintilerinin giderilmesi büyük önem taşıyor. Aksi halde, trafiğin düzensiz akışının devam etmesi ve kazaların artması kaçınılmaz olacaktır.