Elazığ’da tam 31 mahalleyi vuracak

Elâzığ ve ilçelerinde 27 Aralık 2023 tarihinde bakım onarım çalışması kapsamında elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler belirli saat aralıklarında gerçekleşecek.

İşte elektrik kesintisinin yaşanacak mahalleler ve saatleri:

Doğu Kent Mahallesi 09:00-15:00

Yalnız Köyü Venk Mezra - 09:00-12:00

Tepeköy Köyü Tepeköy - 09:00-12:00

Yalnız Köyü Yalnız - 09:00-12:00

Yemişlik Köyü Hıdıroğlu Mezra - 09:00-12:00

Yemişlik Köyü Yeniköy Mezra - 09:00-12:00

Yemişlik Köyü Karasu Mezra - 09:00-12:00

Yemişlik Köyü Meryem Mezra - 09:00-12:00

Hürriyet Mahallesi - 09:00-12:00

Hatunköy Köyü - 10:00-14:00

Tekardıç Köyü - 10:00-13:00

Gezin Köyü Merkez Mevkii - 10:00-14:00

Tepe Mahallesi- 10:00-13:00

Gezin Köyü Göl Önü Mevkii - 10:00-14:00

Kırkpınar Mahallesi - 10:00-13:00

Doğu Kent Mahallesi - 10:00-17:00

Hamzalı Köyü - 10:00-13:00

Çatal Çeşme Mahallesi - 10:00-17:00

Ulu Kent Mahallesi - 10:00-17:00

Yedipınar Köyü - 10:00-17:00

Soğukpınar Köyü Omolar Mezra - 10:00-17:00

Soğukpınar Köyü - 10:00-17:00

Aşağıdemirtaş Köyü Kesikköprü Mezra - 10:00-17:00

Aşağıdemirtaş Köyü Aşağıdemirtaş - 10:00-17:00

Tohumlu Köyü Tohumlu - 10:00-17:00

Hankendi Köyü Özgürler Mevkii - 10:00-17:00

Bilaluşağı Köyü - 10:00-17:00

Şeyh Hasan Köyü - 10:00-17:00

Şeyh Hasan Köyü Akkonak Mezra - 10:00-17:00

Bu bilgiler ışığında, belirtilen mahallelerdeki elektrik kesintilerinin süresi ve hangi bölgeleri etkileyeceği hakkında daha fazla bilgi edinebiliriz. Elektrik kesintisi öncesinde gerekli önlemleri almak ve kesinti süresince mağduriyet yaşamamak için bu duyurulan saatlere dikkat etmek önemli olacak.