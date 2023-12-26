26 Ara 2023 - 14:22- Gündem G:

Trabzon’un o ilçesine uyarı geldi

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Trabzon'un Tonya ilçesinde 27 Aralık 2023 Çarşamba günü gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintisi, toplamda 4 saat sürecek. Bu kesinti, belirtilen mahallelerde yapılacak altyapı çalışması sebebiyle gerçekleştirilecek.
Trabzon’un o ilçesine uyarı geldi mask
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Trabzon'un Tonya ilçesinde 27 Aralık 2023 Çarşamba günü gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintisi, toplamda 4 saat sürecek. Bu kesinti, belirtilen mahallelerde yapılacak altyapı çalışması sebebiyle gerçekleştirilecek.

Kesinti Süresi: 4 saat

Etkilenecek Mahalleler: Orta Mahallesi, Yeni Mahallesi, Kaleönü Mahallesi, Karşular Mahallesi

Kesinti Nedeni: Altyapı Çalışması

Başlama Zamanı: 27 Aralık 2023 Çarşamba, 09:00

Bitiş Zamanı: 27 Aralık 2023 Çarşamba, 13:00

Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından duyurulan bilgilere göre, vatandaşların bu süre zarfında elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olmaları istendi.

 
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26 Ara 2023 - 14:22 Trabzon- Gündem

Muhabir  Recep Bağdat

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