Trabzon’un o ilçesine uyarı geldi

Trabzon'un Tonya ilçesinde 27 Aralık 2023 Çarşamba günü gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintisi, toplamda 4 saat sürecek. Bu kesinti, belirtilen mahallelerde yapılacak altyapı çalışması sebebiyle gerçekleştirilecek.
Kesinti Süresi: 4 saat
Etkilenecek Mahalleler: Orta Mahallesi, Yeni Mahallesi, Kaleönü Mahallesi, Karşular Mahallesi
Kesinti Nedeni: Altyapı Çalışması
Başlama Zamanı: 27 Aralık 2023 Çarşamba, 09:00
Bitiş Zamanı: 27 Aralık 2023 Çarşamba, 13:00
Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından duyurulan bilgilere göre, vatandaşların bu süre zarfında elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olmaları istendi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.