Trabzon’un o ilçesine uyarı geldi

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Trabzon'un Tonya ilçesinde 27 Aralık 2023 Çarşamba günü gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintisi, toplamda 4 saat sürecek. Bu kesinti, belirtilen mahallelerde yapılacak altyapı çalışması sebebiyle gerçekleştirilecek.

Kesinti Süresi: 4 saat

Etkilenecek Mahalleler: Orta Mahallesi, Yeni Mahallesi, Kaleönü Mahallesi, Karşular Mahallesi

Kesinti Nedeni: Altyapı Çalışması

Başlama Zamanı: 27 Aralık 2023 Çarşamba, 09:00

Bitiş Zamanı: 27 Aralık 2023 Çarşamba, 13:00

Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından duyurulan bilgilere göre, vatandaşların bu süre zarfında elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olmaları istendi.