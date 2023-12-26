26 Ara 2023 - 14:08- Gündem G:

Giresun yarın dikkat: Tirebolu ve Görele etkilenecek

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Giresun'da, 27 Aralık 2023 Çarşamba günü planlanan elektrik kesintisi, özellikle Tirebolu ve Görele ilçelerinde yaşayan vatandaşları etkileyecek. İşte detaylar:
Giresun yarın dikkat: Tirebolu ve Görele etkilenecek mask
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Giresun'da, 27 Aralık 2023 Çarşamba günü planlanan elektrik kesintisi, özellikle Tirebolu ve Görele ilçelerinde yaşayan vatandaşları etkileyecek. İşte detaylar:

TİREBOLU ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Kesinti Süresi: 8 saat

Etkilenecek Bölgeler: Düzköy Köyü Hacıalioğlu Alt Mevkii, Arageriş Köyü Herekli Mevkii, Düzköy Köyü Camiyanı Mevkii

Kesinti Nedeni: İşletme Bakım Çalışması

Başlama Zamanı: 27 Aralık 2023 Çarşamba, 09:00

Bitiş Zamanı: 27 Aralık 2023 Çarşamba, 17:00

GÖRELE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Süresi: 5 saat

Etkilenecek Bölgeler: Bahçelievler Mahallesi, Sayfiye Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Dayılı Köyü, Çeşmebaşı Mahallesi

Kesinti Nedeni: İşletme Bakım Çalışması

Başlama Zamanı: 27 Aralık 2023 Çarşamba, 10:00

Bitiş Zamanı: 27 Aralık 2023 Çarşamba, 15:00

Bu kesintiler, Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından planlanan işletme bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.

 

# Elektrik kesintisi, Giresun, Giresun Elektrik kesintisi

26 Ara 2023 - 14:08 Giresun- Gündem

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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