Giresun yarın dikkat: Tirebolu ve Görele etkilenecek

Giresun'da, 27 Aralık 2023 Çarşamba günü planlanan elektrik kesintisi, özellikle Tirebolu ve Görele ilçelerinde yaşayan vatandaşları etkileyecek. İşte detaylar:
TİREBOLU ELEKTRİK KESİNTİSİ:
Kesinti Süresi: 8 saat
Etkilenecek Bölgeler: Düzköy Köyü Hacıalioğlu Alt Mevkii, Arageriş Köyü Herekli Mevkii, Düzköy Köyü Camiyanı Mevkii
Kesinti Nedeni: İşletme Bakım Çalışması
Başlama Zamanı: 27 Aralık 2023 Çarşamba, 09:00
Bitiş Zamanı: 27 Aralık 2023 Çarşamba, 17:00
GÖRELE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti Süresi: 5 saat
Etkilenecek Bölgeler: Bahçelievler Mahallesi, Sayfiye Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Dayılı Köyü, Çeşmebaşı Mahallesi
Kesinti Nedeni: İşletme Bakım Çalışması
Başlama Zamanı: 27 Aralık 2023 Çarşamba, 10:00
Bitiş Zamanı: 27 Aralık 2023 Çarşamba, 15:00
Bu kesintiler, Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından planlanan işletme bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.