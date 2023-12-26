26 Ara 2023 - 14:04- Gündem

27 Aralık 2023 Erzurum'a elektrik kesintisi şoku: İşte etkilenecek ilçeler ve detaylar

Erzurum'da yaşayan vatandaşları bekleyen elektrik kesintisi haberi geldi. Aras Elektrik tarafından yapılacak olan kesinti çalışmaları, 27 Aralık 2023 Çarşamba günü sabah saatlerinde başlayacak ve akşam saatlerine kadar sürebilir. İşte, planlanan elektrik kesintisi ve etkilenecek ilçelerin detayları: