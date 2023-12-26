27 Aralık 2023 Erzurum'a elektrik kesintisi şoku: İşte etkilenecek ilçeler ve detaylar

Erzurum'da yaşayan vatandaşları bekleyen elektrik kesintisi haberi geldi. Aras Elektrik tarafından yapılacak olan kesinti çalışmaları, 27 Aralık 2023 Çarşamba günü sabah saatlerinde başlayacak ve akşam saatlerine kadar sürebilir. İşte, planlanan elektrik kesintisi ve etkilenecek ilçelerin detayları:
YAKUTİYE İLÇESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi: 27/12/2023 Saat 09:00
Kesinti Bitiş Tarihi: 27/12/2023 Saat 18:00
Etkilenen Bölgeler: Palandöken Caddesi, Tepe Sokak, Daracık Sokak, Kadir Baba Sokak, Tamirci Sokak, Mutlu Bey Sokak, Saray Hamamı Sokak ve Civarları.
TORTUM İLÇESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi: 27/12/2023 Saat 09:30
Kesinti Bitiş Tarihi: 27/12/2023 Saat 17:30
Etkilenen Bölgeler: Serdarlı, Aşağı Katıklı, Çataldere, Uzunkavak Mahalleri.
PASİNLER İLÇESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi: 27/12/2023 Saat 08:30
Kesinti Bitiş Tarihi: 27/12/2023 Saat 17:30
Etkilenen Bölgeler: Ovaköy Mahallesi ERKAYALAR HAYVANCILIK ÖTR.
İSPİR İLÇESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi: 27/12/2023 Saat 15:00 - 17:00
Etkilenen Bölgeler: İspir Merkez ve Köyleri, Pazaryolu Merkez ve Köyleri; Yazyurdu Hes, Moryayla Tr, Kaynakbaşı Tr, Düzköy Tr, Yeşilyurt Mah Tr, Vodafone İstasyon Özel Tr, Moryayla Türksat Ötr, Yeşilyurt Tr-2, Yedıgoze Tr2, Yedıgoze Tr1.
Erzurum'da yaşayan vatandaşların, belirtilen tarih ve saatler arasında elektrik kesintisine hazırlıklı olmaları önemli. Kesinti süresince mağduriyet yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması öneriliyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.