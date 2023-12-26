Şehit cenazesinde CHP çelengi paramparça edildi  "Burada ne işi var! Kaldırın bunu"

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen Malatyalı Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın naaşı memleketi Malatya'ya getirildi.Şehit Emre Taşkın'ın cenaze töreni öncesinde CHP tarafından gönderilen çelenk protesto ile karşılaştı. Bir vatandaş, CHP'nin çelengini göstererek "Burada ne işi var! Kaldırın bunu" diyerek tepki gösterdi.

Malatya Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreni öncesi alana gönderilen CHP çelengi, vatandaşlar arasında hoşnutsuzluk yarattı. Çelenk, "Bu çelengin burada ne işi var? Kaldırın bunu!" şeklindeki tepkiler üzerine yere atıldı ve parçalandı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada geniş yankı buldu.

Şehit naaşının arkasında saf tutan Malatyalılar, CHP'nin gönderdiği çelengin bu atmosferde hoş karşılanmadığını belirterek alkışlarla protestoya destek verdi. “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları eşliğinde yapılan bu protesto dikkat çekti.