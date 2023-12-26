Uzmanları ikiye böldü Malatya'nın yanı başından geçiyor

Malatya Ovacık Fayı hakkında farklı görüşler ortaya atılırken, kimi uzmanlar Malatya Ovacık Fayının genç bir fay olduğu belirtilmekte, kimi uzmanlar yavaş bir fay olduğunu, kimi uzmanlar da yaşlı bir fay olduğu, kimisi de fayın aktif olduğu yönünde farklı görüşler ortaya atılıyor.

İşte farklı uzmanlardan sosyal medya hesapları üzerinden Malatya Ovacık Fayı yorumu:

MALATYA OVACIK HATTI YAVAŞ BİR FAY

Malatya Ovacık Fay’ına değinen Bilim Akademisi Üyesi Naci Görür,

“Ovacık Fayı (Malatya), o fay da 7’nin üzerinde deprem üretebilir. Gerçi yavaş bir fay. Yani uzun dönemde deprem üretiyor ama biz tam tekerrür periyodunu bilmiyoruz. Onu bilsek, ona göre bir hesap kitap yapabiliriz”

ifadelerini kullandı.

“MALATYA OVACIK FAYI ÇOK YAŞLI BİR FAYDIR”

Emekli Jeoloji Uzmanı Prof. Mehmet Önal,

“Malatya Ovacık Fayı ile ilgili; TPAO'nun sismik verileri kullanılarak yüksek lisans öğrencim ile birlikte sismik stratiğrafi çalışması yaptık. İlgili fay Eosen jeolojik zamanda (Yaklaşık 50 milyon yıl) oluşan bir garaben fayıdır. Günümüzde yanal çalışmaktadır. Düşey atımı 4 kilometredir. Malatya Ovacık Fayı çok yaşlı bir faydır”

şeklinde açıkladı.

“BÜYÜK TEHLİKE BATIDA”

Malatya İnönü Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Vehbi Aluçlu,

“Bizim büyük tehlikemiz batıda. Yani Malatya Fayı’nda. Malatya Fayı, Ovacık Fayı ile birleşiyor. Malatya Fayı 160 kilometre civarında bu fay 60 kilometre civarında da Ovacık Fayı’yla birleştiği zaman yaklaşık 220 kilometrelik bir fay oluyor. Bu fayın kırılması Malatya için çok büyük bir risk arz ediyor”

açıklamalarında bulundu

"MALATYA'DAKİ DEPREMLER ARTÇI DEPREMLERDİR"

Malatya'da meydana gelen depremlerin tamamının artçı depremler olduğunu belirten Yer Bilimci Prof. Dr. Feyzi Bingöl ise,

"Malatya aynı zamanda biraz özel bir bölge. Çünkü bir tarafta Doğu Anadolu fayı öbür taraftan Çardak Sürgü fayı ve bir taraftan da Malatya Ovacık fayı var. Dolayısıyla Malatya’da MTA’nın haritasına baktığınız zaman fayların olmadığı yerleri görüyorsunuz. Bunlar ya daha önceden tespit edilmemiş örtülü faylar olabilir ya da yeni kırılmalar olmuştur. Bu kimseyi korkutmasın 5 büyüklüğündeki hatta 6’ya kadar artçı depremler olabilir"

sözlerine ekledi.

“FAYIN AKTİF OLDUĞUNU BİZE GÖSTERİYOR”

Uzmanları ikiye bölen Malatya- Ovacık Fayı hakkında bir açıklama yapan İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zeki Boyraz,

“Son zamanlarda özellikle topluma Ovacık fayı ile ilgili büyük deprem üretecek gibi ifadeler kullanılıyor. Yer biliminde kesinlikle depremin zamanı ve saati tespit edilemiyor. Bu fay uzun zamandır deprem üretmemiş fay özelliğinde Malatya’nın kuzeyinde geçen fay. Ayrıca bazı bilim adamları bunun aktif olmadığını savunuyorlar. Ancak son zamanlarda bu fay üzerinde küçük küçük depremlerin olması fayın aktif olduğunu bize gösteren önemli unsurları biri. Yaklaşık 2 bin 275 yıldır pek faaliyeti olmayan bir fay özelliğinde. İki fay kırığı olan havzanın arasında yaşıyoruz”

şeklinde konuştu.

BİRKAÇ MİLYON YILDIR AKTİF DEĞİL

Ulaş İnan Sevimli ve Ulvi Can Ünlügenç’in

“Malatya Ovacık Fay Zonunun Yazıhan Segmentinin İstatiksel Deprem Risk Analizi” adlı araştırma makalesine göre, “Malatya Ovacık Fay Zonu (MOFZ) yaklaşık 240 kilometre uzunluğunda olup Anadolu bloğu içerisindeki doğuda Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ)’na yaklaşık paralel Kuzey Doğu-Güney Batı doğrultulu sol yanal faydır. Daha önceki çalışmalarda fay zonunun son birkaç milyon yıldır aktif olmadığı ileri sürmesine rağmen, son yapılan çalışmalar bunun aksi yönde olduğunu ileri sürmektedir. Malatya Fayı Malatya ilinin batısında Doğanşehir- Akçadağ- Arguvan- Arapkir doğrultusunda uzanmaktadır”

ifadeleri yer aldı.