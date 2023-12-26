Sivas dikkat! 4 ilçeye uyarı geldi

Sivas'ta 26 Aralık 2023 Salı günü planlanan elektrik kesintisi nedeniyle birçok ilçe ve mahallede enerji verilemeyecek. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler ve saatler:
SUŞEHRİ İlçesi:
Etkilenen Bölgeler: Sivas, Suşehri, Kemalpaşa Mahallesi'nin bir kısmı.
Kesinti Tarih ve Saati: 26/12/2023, 09:00 - 16:00.
MERKEZ İlçesi:
Etkilenen Bölgeler: Sivas, Merkez, Diriliş Mahallesi'nin bir kısmı.
Kesinti Tarih ve Saati: 26/12/2023, 10:00 - 13:00.
KANGAL İlçesi:
Etkilenen Bölgeler: Sivas, Mancılık, Avşarören, Gürün Mağara, Mevlüdünağalı, Irmac, Çakırın Mez., Mühürkulak, Kırkpınar Mez., Vahidin Ağalı, Kırkpınar Mezarı.
Kesinti Tarih ve Saati: 26/12/2023, 12:00 - 15:00.
GEMEREK İlçesi:
Etkilenen Bölgeler: Çiçekoglu Köyü.
Kesinti Tarih ve Saati: 26/12/2023, 09:00 - 12:00.
GEMEREK İlçesi:
Etkilenen Bölgeler: Alaybey Mahallesi, Çepni Kasabası, Ş.Binbaşı Mehmet Aras Erdal İnönü Mahallesi.
Kesinti Tarih ve Saati: 26/12/2023, 09:30 - 15:30.
GEMEREK İlçesi:
Etkilenen Bölgeler: Alaybey Mahallesi, Çepni Kasabası, Ş.Binbaşı Mehmet Aras Erdal İnönü Mahallesi, Ş.Binbaşı Mehmet Aras Karanfil, Çepni Köyü Alaybey Mahallesi, Çepni Köyü Alaybey Mahallesi.
Kesinti Tarih ve Saati: 26/12/2023, 09:30 - 15:30.
Elektrik kesintisi süresince vatandaşların gerekli önlemleri alarak mağduriyet yaşamamaları önemli İlgili saat aralıklarında planlı kesintileri göz önünde bulunduran bireyler, enerji kullanımını bu süre zarfında planlayabilirler.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.