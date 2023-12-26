26 Ara 2023 - 12:39- Gündem

Sivas dikkat! 4 ilçeye uyarı geldi

Sivas'ta 26 Aralık 2023 Salı günü planlanan elektrik kesintisi nedeniyle birçok ilçe ve mahallede enerji verilemeyecek. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler ve saatler: