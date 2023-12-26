Başkan Çınar Temelli Caddesi’ni ziyaret etti

Yeşilyurt’a hizmet ederken ‘Millete efendi olma değil hizmetkâr olma’ düsturuyla hareket ederek vatandaşlarla ve esnaflarla iç içe olmaya özen gösterdiğini bildiren Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un mahallelerini gezerek esnaf ve vatandaşlarla olan gönül köprülerini kuvvetlendirmeye devam ettiğini açıkladı.

ESNAF VE VATANDAŞLAR SORUNLARINI BİLDİRDİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Tevfik Temelli Caddesini ziyaret ederek esnaflar ve vatandaşlarla sohbet etti. Esnafların sıkıntılarını, sorunlarını dinleyerek belediye çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Çınar, esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini dinledi. Başkan Çınar, ziyaret sırasında vatandaşların çay davetini geri çevirmezken, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Esnaflar ile vatandaşlarda ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkür ettiler. Ziyaretlerin ardından konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gördüğü yakın ilgi ve alakadan dolayı esnaflara ve vatandaşlara teşekkürlerini sundu.

“VATANDAŞLARIMIZIN TALEPLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

Yeşilyurt’a hizmet etmenin kendileri adına en büyük gurur ve onur olduğunu söyleyen Başkan Çınar, “Yaşadığımız büyük depremlerin ardından bir yandan şehrimizdeki deprem yaralarının sarılması adına başlatılan çalışmalara tüm imkânlarımızla katkı sunarken, diğer taraftan sosyal, kültürel, sanatsal, kültürel faaliyetlerimizin yanı sıra esnaflarımızla ve vatandaşlarımızla birlikte olmaya ayrı bir önem veriyoruz. Ekiplerimizle birlikte sürekli sahada yer alıp, vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesine büyük önem veriyoruz. Yaşadığımız zorlu günleri el birliğiyle atlatacağız, deprem yaralarını hep birlikte saracağız ve yarınlarımızın inşallah bugünlerimizden daha güzel olacağına yürekten inanıyoruz. Umudumuzu asla yitirmedik ve yitirmeyeceğiz. El ele vererek güzel şehrimizi Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yine çok çalışarak her alanda güçlü yarınlara taşıyacağız” diye konuştu.

“İŞ BİRLİĞİ VE UYUM İÇERİSİNDE GÜZEL HİZMETLERİMİZE İNŞALLAH DEVAM EDECEĞİZ”

Mahalle ziyaretlerinde taleplerini dinlediği vatandaşlara Yeşilyurt Belediyesinin hizmetleri ile yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler paylaşan Başkan Çınar, “ Mahalle gezilerimiz kapsamında, Tevfik Temelli Caddesinde ki esnaflarımız, vatandaşlarımız ve çocuklarımızla bir araya geldik. Hemşehrilerimizle bu vesileyle gönül köprülerimizi kuvvetlendirmiş oluyoruz. Şehrimizin sosyal ve ekonomik hayatında önemli bir rol oynayan tüm esnaflarımıza bereketli kazançlar diliyorum. Gönlü de sözü de güzel vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla birlikte olmak bizim adımıza büyük bir mutluluktur. Belediye olarak esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın önerileri doğrultusunda çalışmalarımıza yön veriyoruz. Yapacağımız her türlü hizmette, projede ve yatırımda; hemşehrilerimizin fikrini alarak, onların fikirlerine kulak vererek hizmet odaklı belediyecilik anlayışımızla ilçe sakinlerimizle iş birliği ve uyum içerisinde güzel hizmetlerimize inşallah devam edeceğiz. Belediye olarak ihtiyaç duyulan hizmetleri zamanında ve yerinde olması için vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Bizleri gönülden ve içtenlikle misafir eden, güler yüzünü eksik etmeyen tüm hemşehrilerimize, komşularımıza, büyüklerimize ve esnaflarımıza sonsuz saygılarımı sunuyorum” açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı