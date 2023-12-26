26 Ara 2023 - 12:29 - Asayiş

Görünce şaşırmayın yakalanan ultra lüks araçlar emniyete verildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yapmış olduğu açıklamalara göre suç örgütlerine yapılan operasyonlar sonucunda ele geçirilen, bazıları ultra lüks kategorisinde bulunan 23 araç mahkeme kararı ile emniyetin hizmetine verildi. Ali Yerlikaya, “Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil polisimizin emrinde” dedi.