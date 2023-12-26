Zelyurt, Doğanşehir köy evlerini inceledi

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt vatandaşlarla bir araya geldi. Bir araya geldiği vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Zelyurt, talep ve isteklere anında karşılık vermeye çalıştıklarını bildirdi.

Başkan Zelyurt, depremde ağır hasar alan ilçede yapımı devam eden köy evlerini yerinde inceledi. Çalışmaları yerinde takip eden Zelyurt, bir araya geldiği vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, Doğanşehir’in yeniden imarı ve ihyası için gece gündüz demeden var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı