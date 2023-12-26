Zelyurt, Doğanşehir köy evlerini inceledi

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt vatandaşlarla bir araya geldi. Bir araya geldiği vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Zelyurt, talep ve isteklere anında karşılık vermeye çalıştıklarını bildirdi.
Başkan Zelyurt, depremde ağır hasar alan ilçede yapımı devam eden köy evlerini yerinde inceledi. Çalışmaları yerinde takip eden Zelyurt, bir araya geldiği vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, Doğanşehir’in yeniden imarı ve ihyası için gece gündüz demeden var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.