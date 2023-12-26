Fiyatlar düşse de alıcı bulunamıyor

Her yıl sonunda araç bayileri kampanyalar yaparak ellerinde kalan otomobilleri satmaya çalışıyorlar. Bu yıl bayilerin ellerinde bir çok sıfır araç kaldı. Bu nedenle çeşitli kampanyalar yapılıyor ancak buna rağmen satış yapılamıyor.

Şu an alıcı bulamasa da yılbaşının ardından otomobillere gelecek bir zam beklentisinin olduğu ifade ediliyor. Otomobillere gelen zamlar yedek parçaları da etkileyecek. Yeni yılda yedek parçalara da en az yüzde 50 oranında bir zam gelmesi bekleniyor.

“ZAM YENİ GELECEK ARAÇLARDA OLACAK”

Malatya Galericiler Sitesi’nde şu sıralar bir durgunluk olsa da Galerici Esnafı Ahmet Köse,

“Biz Kurban Bayramı’ndan sonra otomobillere herhangi bir zam yapmadık. Fiyatlar aynı kaldı ama tabi yeni yılla birlikte araç fiyatlarında bir güncelleme olacak ama bu güncelleme yeni gelecek olan 2024 model araçlarda olacak. Şu an elimizde hala otomobiller var onları bitirmeyi planlıyoruz onlar bittikten sonra yeni ürünlere zam yapacağız”

şeklinde konuştu.

“KONUŞULAN ZAMLAR PİYASAYA ETKİ EDİYOR”

Yeni yıl ile birlikte ikinci el araçlarda da bir fiyat artışı olacağını kaydeden galerici esnafı Murat Kahraman,

“Şu anda otomobillerde kampanya var ama alıcı yok. Şu an sadece ihtiyacı olanlar ve büyük firmalar otomobil alıyor. Kiralamadan artık otomobil almaya dönüş yapıyorlar. Şu sıralar bir de asgari ücret ve emekliye gelecek zamlar konuşuluyor bunların konuşulması da şimdiden 2. el piyasasına yansımaya başlıyor”

ifadelerini kullandı.

“CİDDİ ORANDA ARTTI”

Şu sıralar sıfır otomobillerin satılmadığını belirten Ali Gürbüz isimli galerici esnafı,

“Son bir haftaya kadar ikinci el piyasasında araçlar gerçekten satılmıyordu bir durgunluk vardı ama son bir haftada otomobil trafiği ciddi oranda arttı. Biz de artık şu anda ikinci el piyasasında otomobil alıyoruz”

dedi.

“CİDDİ ORANDA BİR DÜŞÜŞ SÖZ KONUSU”

Vatandaşlarsa artık ikinci el araç almak yerine sıfır araçlara yöneliyor. Araç almak için Galericiler Sitesini gittiğini söyleyen Hüseyin Yağmurlu isimli vatandaş,

“Son zamanlarda düşüş ile birlikte bende araç almaya karar verdim. Önceden bütçemin kısıtlı olması nedeni ile ikinci el bir araç almayı düşünüyordum ama yıl sonu nedeni ile şu an sıfır araçlarda ciddi oranda bir düşüş söz konusu. İkinci el fiyatları da düştü ancak ikinci el ile sıfır arasında şu an çok büyük bir fiyat farkı olmadığı için sıfır araç almayı düşünüyorum. Yeni yılla birlikte zam geleceği ifade ediliyor o yüzden şimdiden hazır kampanya varken araç almaya geldim”

diye konuştu.

“BANA GÖRE YETERLİ DEĞİL”

Fiyatlardaki düşüşü yeterli bulmadığını ifade eden Salih Kaçmaz isimli vatandaş ise,

“Son zamanlarda hem ikinci el araç hem de sıfır araç fiyatlarında bir düşüş söz konusu ama bana göre yeterli değil. Firmalar ellerinde araç kalmasına rağmen çok az bir düşüş yaptılar. Bu nedenle satış ya hiç olmuyor ya da çok az oluyor. Piyasalardaki durgunluğun sebebi düşüşün az olması. Fiyatlar düşüyor ama aynı oranda satışlar da düşüyor”

açıklamasında bulundu.