Kordon bağı yöntemi nedir?

Kordon bağı tedavi yöntemiyle ilgili bilgiler veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Cengiz Hacıevliyagil, bu yöntemin hastanın eklemlerine, kaslarına uyguladığında ciddi bir gençleşme, yeniden rejenerasyon oluştuğunu dile getirdi. Kordon bağı yönteminin hastanın sıkıntılı ekleminde ciddi bir tedavi yöntemi olduğuna dikkat çeken Dr. Hacıevliyagil, “Biz bu yöntemi daha çok eklem içi enjeksiyonlar olarak yapıyoruz. Bu yeni uygulama dizlerde kireçlenmeler, yırtıklar, diğer omuz, dirsek, el bileği, ayak bileği eklemleri, kalça eklemlerindeki sıkıntılar, aşırı kireçlenmeler gibi sıkıntılara deva olabiliyor ve ciddi etkili” dedi.

Vücudun neredeyse bütün yükünü çeken dizlerde farklı nedenlere bağlı olarak ağrılar, aşınmalar, yıpranmalar yaşanabilir. Bunlar insanı çok fazla rahatsız eden bu duruma genellikle cerrahi yöntemlerle çareler aranırken, geliştirilen yeni yöntemle artık acısız, ağrısız, ameliyata gerek kalmadan probleme çözüm bulunabiliyor. Fizik Tedavide yeni yöntemlerden bir tanesi olan kordon bağı uygulamasıyla problemlere çareler bulunduğunu dile getiren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Cengiz Hacıevliyagil, BUSABAH Medya’ya önemli açıklamalarda bulundu.

Şu anda fizik tedavide en çok uyguladıkları yöntemin girişimsel yönetmeler olduğuna dikkat çeken Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Cengiz Hacıevliyagil, bunlardan bir tanesinin kordon bağı yöntemi olduğunu söyledi.

“DİZ KİREÇLENMELERİNDE UYGULUYORUZ”

Yeni yöntemlerle birlikte diz protezi ameliyatlarına gerek kalmadığını kaydeden Dr. Hacıevliyagil,

“Artık hastaların diz protezi olmalarına çok gerek yok. biz dizlere iğne yapıyoruz, o aynen bir protez gibi dizin içerisinde donuyor ve yıllarca orada kalıyor. Dolayısıyla hastanın ameliyat olmasına gerek kalmıyor. Biz bunu özellikle diz kireçlenmelerinde uyguluyoruz. Onun haricinde yine eklem ağrılarında, dizdeki menüsküs yırtıkları, omuz yırtıkları, eklemlerdeki tahribatlarda kök hücre uygulamaları yapıyoruz. Hastanın kendi kanını alıp kök hücre haline getirip, hastaya uyguluyoruz. Ağrı kesici olarak değil, tedavi etme açısından söylüyorum”

dedi.

“BELDEN VE BOYUNDAN HASTAYI RAHATLATIYORUZ”

“Ayrıyeten kordon bağı enjeksiyonu yapıyoruz” diyen Dr. Hacıevliyagil, sözlerine şöyle devam etti:

“Yaklaşık 5 milyar kök hücreyi donörlerden alıp hastaya uyguluyoruz. Bunun için de bir akrabalık bağı falan gerekmiyor. Çünkü kordon bağı kimliksiz bir doku. Bağışlayıcılardan alınmış oluyor. Laboratuvardan onu temin ediyoruz. Ve hastanın eklemlerine, kaslarına biz bunu uyguladığımızda ciddi bir gençleşme, yeniden rejenerasyon oluşuyor ve hastanın sıkıntılı ekleminde ciddi bir tedavi yöntemi bu da. Bunu da başarılı bir şekilde uyguluyoruz biz. Bunu Malatya'da da yapacağız. Onun haricinde bel, boyun fıtıklarında yine ameliyatsız yöntemler var. Başarı oranı yüzde 90’ın üstünde. Hastayı ameliyata göndermeden tedavi yöntemlerimiz var. Bunlarla alakalı en son tedavi yöntemlerini uyguluyoruz, genelde enjeksiyon yapıyoruz. Belden ve boyundan hastayı rahatlatıyoruz. Onun haricinde bizim silikon uygulamalarımız var. Silikon denilen malzemeleri eklemlere yaparak hastaları güzelleştirmiyoruz ama iyileştiriyoruz.”

“BU TEDAVİ YENİ BİR YÖNTEM”

Bu yeni yöntemin 3 hastaya uyguladığını belirten Dr. Hacıevliyagil,

“Kordon bağı hamilelikte annenin bebekle arasındaki o bağ donörlerden alınıyor. Ve onlar kan ürünlerinden temizlenerek tamamen saf kök hücre yani insanın yapı taşı haline getiriliyor ve kimliksiz bir doku. Hiçbir şekilde bir kimlik yok. Genetik olarak herkeste aynıdır o. Ve biz onu alıp sıkıntılı bölgeye uyguluyoruz. Bu ne olur, kireçlenmiş eklem olabilir, yırtık eklem olabilir. Hatta mesela geçen bizim bir doktorun oğlu boğulmuştu. Yani makineyle yaşıyordu. Akciğerlerine uyguladık ve akciğerlerinde ciddi düzelme oldu. Bu uygulama o derece faydalı. Bu tedavi yeni bir yöntem. Avrupa ve Amerika'da yaklaşık bir yıldır var ama Türkiye'ye 3 aydır girdi. Ben de İstanbul'da bunu birkaç hastama uyguladım”

ifadelerini kullandı.

“BU YÖNTEMİ MALATYA'DA UYGULAYACAĞIZ”

Kordon bağı tedavi yöntemini hangi tip hastalara uygulandığını da açıklayan Dr. Hacıevliyagil,

“Bu tedavi yöntemi aslında her hastaya uygulanabilir. Çünkü zedelenmiş her dokuya faydası var. Yeter ki uygulayabilelim. Biz daha çok eklem içi enjeksiyonlar olarak yapıyoruz. İşte dizlerde kireçlenmeler, yırtıklar, diğer omuz, dirsek, el bileği, ayak bileği eklemleri, kalça eklemlerindeki sıkıntılar, aşırı kireçlenmeler gibi sıkıntılara deva olabiliyor ve ciddi etkili. Mesela o kök hücre yöntemleri hastanın kendi kanıyla alıp sonra onu işleyip, kendisine verdiğimizde elde ettiğimiz kök hücre sayısı maksimum 20-30 milyon, o da karın yanından veya kulak memesinden alınırsa, yani cerrahi işlem hastaya biz bu kök hücreyi alıp tekrar işleyip verdiğimizde en fazla ulaşabileceğimiz kök hücre sayısı 20-30 milyondur. Yani 40 milyonu hiç görmedim. Ama burada 5 milyar hücreden bahsediyoruz. 5 milyar yani çok farklı bir yöntem ve tek doz uygulama da yetiyor zaten. Bu yöntemi Malatya'da uygulayacağız”

şeklinde konuştu.

“ÇOK GÜZEL SONUÇ ALDIK”

Kordon bağı uygulamasında yaş sınırı olup olmadığını belirten Dr. Hacıevliyagil, şunları dile getirdi:

“Bu uygulamada yaş sınırlaması yok. Hastalık önemli. Kendi branşım itibariyle daha çok ben eklem hastalıklarında yapıyorum. Kireçlenmeler, menüsküs yırtıkları, sporcu rahatsızlıklarında, bel, boyun fıtıklarında dahi işe yaradığı ispatlanmış. Korona’dan sonra kireçlenmeler çok arttı. Ayrıyeten Koronavirüsün yaşlı hastalar başta olmak üzere, özellikle kireçlenmeyi arttırdığı da ortaya çıktı. Ayrıca o dönemde çok hareketsiz kaldığı için insanlar kireçlenmeler gerçekten çok arttı. Daha çok kireçlenme tipi hastalıklarında biz bunu kullanıyoruz. Çünkü çok fazla hasta var. Benim yaptığım hatların hepsi kireçlenme hastasıydı. Ve çok güzel sonuç aldık. Olay şu: Uygulama yapılan bölgede yeniden bir kanlanma, damarlanma yapıyor ve orayı gençleştiriyor. Ve tedavi ediyor. Mesela sıvı yapmayan diz sıvı yapar hale geliyor. Ayrıca kas romatizması açısından da çok faydası var. Bu hasta grupları da çok. Daha çok stresle, depresyonla alakalı bir hastalık kas romatizması. Kadınlarda daha çok gözüküyor. Malatya'da da özellikle depremlerden sonra maalesef stres bozukluğu geliştiği için insanlarda stresle beraber çok artıyor. Bu uygulamaları onlara da yapıyoruz.”

“SERTİFİKA 24 SAATTE ÇIKIYOR”

Uygulama ve tedavi sürecini de anlatan Dr. Hacıevliyagil,

“Bu kimliksiz doku. Diyelim endikasyonu uygun gördük, hasta kabul etti. Biz laboratuvara gerekli yazışmaları yapıyoruz. Adına sertifika çıkıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan ciddi bir şey bu çünkü. Sertifika da 24 saatte çıkıyor. Ertesi gün soğuk zincirde kordon bağı bize ulaştırılıyor. Biz de hastaya uyguluyoruz. Benim 3 hastam oldu. 3 hastamda da çok dramatik düzelme oldu. Protez ameliyatları riskli ameliyatlar”

dedi.