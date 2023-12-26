Enflasyon bütün kötülüklerin anasıdır

Asgari ücret görüşmelerinde zam oranları belli olmasa da gıda fiyatları başta olmak üzere, diğer ürünler ile kira fiyatındaki artış tepkilere neden oluyor. Daha asgari ücrete zam gelmeden böyle bir artışın neyin nesi olduğunu ifade eden vatandaşlar, hükümetin fırsatçılar için bir önlem almasını isterlerken, Tüketici Danışmanı Ali Düzova, BUSABAH Medya’ya konuşarak, önemli açıklamada bulundu.

Asgari ücretin yüksek veya düşük olmasının önemli olmadığını dile getiren Düzova, özellikle piyasadaki enflasyonun düşürülmesi olduğunu söyledi.

“BU SÖZE İSTER İSTEMEZ HAK VERİYORSUNUZ”

Düzova, enflasyonun yükselmesiyle her şeyin kötüleşeceğini belirterek,

“Gıda fiyatları, kiraların giderek artması çok önemli. Bütün mal ve hizmetlere zam gelmemesi önem arz ediyor. Ancak tam tersi oluyor. En basiti sabahları kahvaltı masasının olmazsa olmazı yumurtanın tanesi 6 liraya kadar yükselmiş. Son bir hafta içerisinde yumurtanın fiyatını önemli ölçüde artmış. Yumurta en basit bir örnek ve bu örnekleri daha da genişletebiliriz. Bunun da nedeni petrol, elektrik, doğal gaz veya asgari ücrete gelecek olan zamma bağlanıyor. Bunlar ucuzlar da kendilerinin de mal veya hizmetleri ucuzlatacaklarını söylüyorlar. Bu söze ister istemez hak veriyorsunuz. Enflasyon yükseldikçe her şey batar”

söyleminde bulundu.

“BU SORUN BÖYLE DEVAM EDER”

“Tüketicinin fiyat artışları karşısında yapacağı bir şey yok” diyen Düzova,

“Kira fiyatlarına tüketiciler ne yapabiliyor? Boykot yapamaz. Gıdaya boykot yapamaz. Tek çare iktidar ve muhalefetin bu konuda birleşmesi. Bir an önce iktidar ile muhalefet bir araya gelip, piyasadaki bu yangına dur demeleri lazım. Bu sorun sadece hükümetin değil, diğer siyaset partilerinin de sorunu. Birlik beraberlik halinde enflasyona karşı tek yumruk alınmazsa bu sorun çözülmez. Bu sorun böyle devam eder”

dedi.

“SERBEST PİYASA BOZULDU”

Serbest piyasayı bahane edenlere tepki gösteren Düzova,

“Bizim bildiğimiz serbest piyasa böyle değil. Satıcı ürününü istediği kişi satabilir deniyor, yok böyle bir şey. Serbest piyasa, rekabet ortamı bozuldu. Gelir ve gider birbirini karşılamıyorsa, gelir az, gider fazlaysa enflasyon oluşur. Ülke ekonomisi de böyledir. Ülke ekonomisi kötüye giderse, ev ekonomisi de kötüye gider. Enflasyon bütün kötülüklerin anısıdır. Her şey enflasyonla başlar. Hırsızlık, yolsuzluk, yolsuzluk her şey enflasyonla başlar. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bunun da tek çaresi iktidar, muhalefet, STK’lar, vakıflar birlikte hareket etmesinden geçer”

şeklinde konuştu.