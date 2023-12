26 Ara 2023 - 11:52- Ekonomi

Enflasyon bütün kötülüklerin anasıdır

Asgari ücret rakamı telaffuz edilmeden her şeye zam gelmesi başta tüketiciler olmak üzere Tüketici Başkanı Ali Düzova’nın da tepkisine neden oldu. Düzova, her şeyin enflasyonla başladığını belirterek, “Enflasyon bütün kötülüklerin anasıdır. Hırsızlık, yolsuzluk, her şey enflasyonla başlar. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bunun da tek çaresi iktidar, muhalefet, STK’lar, vakıfların birlikte hareket etmesinden geçer” dedi.