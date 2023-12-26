Dikkat! Maraş’ta 6, Kayseri’de 11 ilçe etkilenecek

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarören, Yeregeçen mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Melikgazi / Kocasinan ilçesine bağlı Ağırnas, Barsama mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Bünyan ilçesine bağlı Kahveci Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Gültepe, Köşk mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Elagöz, Osmangazi, Boztepe mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Reşadiye, Aşağıeverek mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Şıhbarak Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı Kocahacılı, Yerköy, Mustafabeyli mahallelerine,

Bugün 09.30 ila 13.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Küllü Mahallesi’ne,

Bugün 09.30 ila 15.00 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı İlyaslı Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Akköy Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Özvatan ilçesine bağlı Yeni, Kale, Alparslan, Bahçeli, Güney, Cumhuriyet, Aşağı Boğaziçi mahallelerine,

Bugün 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’ne,

Bugün 13.30 ila 14.30 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Gülbayır Mahallesi’ne,

Bugün 15.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Camikebir, Fevzioğlu mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Melikgazi / Hacılar ilçesine bağlı Eğribucak, Akyazı, Battalgazi mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Mollahacı Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler, Kemer, Taşhan, Dadağı mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı Çubuklu Mahallesi’ne,

Yarın 09.30 ila 10.30 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Küllü Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı Gazibeyli Mahallesi’ne,

Yarın 10.30 ila 15.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Aşağıeverek, Camiicedit, Aşağıeverek mahallelerine,

Yarın 10.40 ila 12.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Hayriye Mahallesi’ne,

Yarın 11.00 ila 12.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Üçkuyu Mahallesi’ne,

Yarın 11.00 ila 13.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak, Battalgazi mahallelerine,

Yarın 12.00 ila 14.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Üçkuyu Mahallesi’ne,

Yarın 12.00 ila 17.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Sakaltutan, Ardıç, Süleymanlı, Mengücek, Kepez, Kuruköprü, Sosun mahallelerine,

Yarın 13.00 ila 14.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Kavakköy Mahallesi’ne,

Yarın 13.30 ila 15.00 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı Derebağ Mahallesi’ne,

Yarın 14.00 ila 15.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Malakköy Mahallesi’ne,

Yarın 14.30 ila 15.30 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

AKEDAŞ tarafından da Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Bugün 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Onikişubat İlçesine bağlı Kılavuzlu Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Onikişubat İlçesine bağlı Kızıldamlar Mahallesi’ne,

Bugün 13.00 ile 16.30 saatleri arasında Nurhak İlçesine bağlı Tatlar Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ile 15.20 saatleri arasında Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Çınarlı, Yeniyurt, Çiğli, Kapıçam mahallelerine,

Bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Türkoğlu İlçesine bağlı Vartolar Obası, Kılılı Kanal Boyu bölgelerine,

Yarın 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Çağlayancerit İlçesine bağlı Helete Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Onikişubat İlçesine bağlı Altınova, Dadağlı, Kumaşır, Selimiye mahallelerine,

Yarın 13.00 ile 16.30 saatleri arasında Nurhak İlçesine bağlı Tatlar Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ile 15.20 saatleri arasında Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Çınarlı, Yeniyurt, Çiğli, Kapıçam mahallelerine,

Yarın 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Türkoğlu İlçesine bağlı Tahtalıdedeler Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.