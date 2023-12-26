Malatya'da elektrik kesintisi: İşte planlanan saatler ve etkilenen ilçe ve mahalleler

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Kadıçayırı, Toygar, Boran, Bahçelievler, Hasırcılar, Kemerköprü mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Aşağıköy, Gündüzbey mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Reşadiye, Güzelköy, Savaklı mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Mezra, Çobanuşağı, Kolköy, Güneşli, Demirciler, Çakıllıpınar, Aksüt, Kasımuşağı, Levent mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı İğdir, Yeşilpınar mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Pirali, Deregezen, Taşdelen, Pacalı, Esikli, Ulaçlı, Kaynak, Kazanç, Sinikli, Kılıçlı, Sipahiuşağı, Konducak, Çakırsu, Bostancık, Yeni, Eskiarapgir, Boğazlı, Meşeli, Sugeçti mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Arguvan ilçesine bağlı Bahçeli, İçmece Morhamam, Aşağısülmenli, Yukarısülmenli, Bahçelievler, Tepebağ, Asar, Dolaylı, Şotik, Alhasuşağı, Göçeruşağı, İsaköy, Ermişli, Yamaç, Kuyudere, Narmikan, Tarlacık, Çiftlik, Yürektaşı, Kömürlük, Gökağaç, Asmaca, Çavuşköy, Parçikan, Doydum, Yoncalı, Güveçli, Tatkınık, Çevreli, Hakverdi, Armutlu, Karahüyük, Kuruttaş, Güngören, Kızık, Çakmak, Bozan, Yeniköy, Çayırlı, Konakbaşı, Akören, Eymir, Kızıluşağı, Koçak, Karababa, Gümüşlü mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Boğazgören, Beykent mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeni, Bahçebaşı, Tecde mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Çolakoğlu, Kadıçayırı, Toygar, Adagören, Karakaşçiftliği Köyü, Bahçelievler, Boran mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Pazarcık, Yazıca, Ormaniçi, Körme, Alihan, Esenlik, Arıtoprak, Başmezra, Tekederesi, Üçyaka, Uluköy, Sahilköy, Çamlıdere, Kozluk mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Pirali, Deregezen, Taşdelen, Pacalı, Esikli, Ulaçlı, Kaynak, Kazanç, Sinikli, Kılıçlı, Sipahiuşağı, Konducak, Çakırsu, Bostancık, Yeni, Eskiarapgir, Boğazlı, Meşeli, Sugeçti mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Arguvan ilçesine bağlı Bahçeli, İçmece Morhamam, Aşağısülmenli, Yukarısülmenli, Bahçelievler, Tepebağ, Asar, Dolaylı, Şotik, Alhasuşağı, Göçeruşağı, İsaköy, Ermişli, Yamaç, Kuyudere, Narmikan, Tarlacık, Çiftlik, Yürektaşı, Kömürlük, Gökağaç, Asmaca, Çavuşköy, Parçikan, Doydum, Yoncalı, Güveçli, Tatkınık, Çevreli, Hakverdi, Armutlu, Karahüyük, Kuruttaş, Güngören, Kızık, Çakmak, Bozan, Yeniköy, Çayırlı, Konakbaşı, Akören, Eymir, Kızıluşağı, Koçak, Karababa, Gümüşlü mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.