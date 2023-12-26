Malatya'da Konteyner Çarşı Sorunları Devam Ediyor

Yer sorununu çözmek adına konteyner çarşılarına taşınan esnaflar, halen çözülemeyen elektrik kesintileri ve yağmurlu havalarda su sızıntısı gibi sorunlarla mücadele ediyor. Bazı esnaflar, iş yerlerini su basmasına neden olan tentelerin yağmur sularını yeterince taşıyamamasından şikayetçi.
Malatya genelinde kurulan konteyner çarşılarından bazıları şunlar:
Emekliler Parkı Konteyner Çarşısı
Malatya Park AVM Yanı Geçici Ticaret Alanı
Yıkılan Öğretmenevi Alanına Kurulan Konteyner Çarşı
Cumhuriyet Meydanı Konteyner Çarşısı
Ankara Esnaf Çarşısı
Konteyner çarşıya taşınan esnaflar, yaşadıkları sorunlara çözüm bulunması için yetkililerden yardım bekliyor. Elektrik sorunları ve su sızıntıları gibi durumların bir an önce giderilmesi, esnafların normal iş hayatlarına dönebilmeleri adına önem arz etmekte.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.