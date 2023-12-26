Malatya'da Konteyner Çarşı Sorunları Devam Ediyor

Yer sorununu çözmek adına konteyner çarşılarına taşınan esnaflar, halen çözülemeyen elektrik kesintileri ve yağmurlu havalarda su sızıntısı gibi sorunlarla mücadele ediyor. Bazı esnaflar, iş yerlerini su basmasına neden olan tentelerin yağmur sularını yeterince taşıyamamasından şikayetçi.

Malatya genelinde kurulan konteyner çarşılarından bazıları şunlar:

Emekliler Parkı Konteyner Çarşısı

Malatya Park AVM Yanı Geçici Ticaret Alanı

Yıkılan Öğretmenevi Alanına Kurulan Konteyner Çarşı

Cumhuriyet Meydanı Konteyner Çarşısı

Ankara Esnaf Çarşısı

Konteyner çarşıya taşınan esnaflar, yaşadıkları sorunlara çözüm bulunması için yetkililerden yardım bekliyor. Elektrik sorunları ve su sızıntıları gibi durumların bir an önce giderilmesi, esnafların normal iş hayatlarına dönebilmeleri adına önem arz etmekte.