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Malatya'da Konteyner Çarşı Sorunları Devam Ediyor

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Malatya, 6 Şubat depremleri sonrasında ağır hasar alan birçok iş yerinin bulunduğu bir şehir haline geldi. Yıkılan veya ağır hasar alan iş yerlerinde faaliyet göstermekte zorlanan esnaflar, geçici çözüm olarak konteyner çarşılarına taşındı. Ancak, konteyner çarşıya yerleşen esnaflar, yeni sorunlarla karşı karşıya.
Malatya'da Konteyner Çarşı Sorunları Devam Ediyor mask
Malatya'da Konteyner Çarşı Sorunları Devam Ediyor
Malatya'da Konteyner Çarşı Sorunları Devam Ediyor
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Yer sorununu çözmek adına konteyner çarşılarına taşınan esnaflar, halen çözülemeyen elektrik kesintileri ve yağmurlu havalarda su sızıntısı gibi sorunlarla mücadele ediyor. Bazı esnaflar, iş yerlerini su basmasına neden olan tentelerin yağmur sularını yeterince taşıyamamasından şikayetçi.

Malatya genelinde kurulan konteyner çarşılarından bazıları şunlar:

Emekliler Parkı Konteyner Çarşısı

Malatya Park AVM Yanı Geçici Ticaret Alanı

Yıkılan Öğretmenevi Alanına Kurulan Konteyner Çarşı

Cumhuriyet Meydanı Konteyner Çarşısı

Ankara Esnaf Çarşısı

Konteyner çarşıya taşınan esnaflar, yaşadıkları sorunlara çözüm bulunması için yetkililerden yardım bekliyor. Elektrik sorunları ve su sızıntıları gibi durumların bir an önce giderilmesi, esnafların normal iş hayatlarına dönebilmeleri adına önem arz etmekte.

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26 Ara 2023 - 10:07 Malatya- Gündem

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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