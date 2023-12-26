26 Aralık 2023 Malatya’da Nöbetçi Eczaneler: Sağlığınız Bizim İçin Önemli!

26 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
GÜNGÖR ECZANESİ - YEŞİLYURT
Adres: Fahrı Kayahan BP Petrol Karşı Girişi, Çarşı Market Yanı, Güngör Caddesi, Karakavak
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık
YENİ ÇARE ECZANESİ - BATTALGAZİ
Adres: Çöşnük Mahallesi, Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü Yanı
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık
İPEK ECZANESİ – BATTALGAZİ
Adres: İpek Caddesi, BİM Karşısı (Kanalboyu Esenlik Yukarısı)
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık
İSTASYON ECZANESİ - YEŞİLYURT
Adres: İstasyon Caddesi, Tektud Kebap İlerisi, Kömür Tevzi Yolu
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık
BETÜL ECZANESİ - BATTALGAZİ
Adres: Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Hasırcılar Yolu, Opet Devamı
Çalışma Saatleri: 08:30-23:59 Arası Açık
Sağlıklı günler dileriz!
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.