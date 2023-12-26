- Sağlık

26 Aralık 2023 Malatya’da Nöbetçi Eczaneler: Sağlığınız Bizim İçin Önemli!

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 26 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘26 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
26 Aralık 2023 Malatya’da Nöbetçi Eczaneler: Sağlığınız Bizim İçin Önemli! mask
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26 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

GÜNGÖR ECZANESİ - YEŞİLYURT

Adres: Fahrı Kayahan BP Petrol Karşı Girişi, Çarşı Market Yanı, Güngör Caddesi, Karakavak

Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

YENİ ÇARE ECZANESİ - BATTALGAZİ

Adres: Çöşnük Mahallesi, Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü Yanı

Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

İPEK ECZANESİ – BATTALGAZİ

Adres: İpek Caddesi, BİM Karşısı (Kanalboyu Esenlik Yukarısı)

Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

İSTASYON ECZANESİ - YEŞİLYURT

Adres: İstasyon Caddesi, Tektud Kebap İlerisi, Kömür Tevzi Yolu

Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

BETÜL ECZANESİ - BATTALGAZİ

Adres: Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Hasırcılar Yolu, Opet Devamı

Çalışma Saatleri: 08:30-23:59 Arası Açık

Sağlıklı günler dileriz!

 
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26 Ara 2023 - 10:04 Malatya- Sağlık

Muhabir  Recep Bağdat

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