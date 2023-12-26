26 Ara 2023 - 10:04 - Sağlık

26 Aralık 2023 Malatya’da Nöbetçi Eczaneler: Sağlığınız Bizim İçin Önemli!

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 26 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘26 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler: