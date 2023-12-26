Malatya'da Sıcaklık Sınırları Zorluyor

Malatya genelinde havanın parçalı çok bulutlu geçeceği belirtilirken, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülebileceği ifade edildi. Ayrıca, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği ve rüzgârın güneyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceği bildirildi.
Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklıkları şu şekilde tahmin ediliyor:
Merkez: Parçalı bulutlu, 10 derece
Akçadağ: Parçalı bulutlu, 11 derece
Arapgir: Parçalı bulutlu, 8 derece
Arguvan: Parçalı bulutlu, 9 derece
Battalgazi: Parçalı bulutlu, 11 derece
Darende: Parçalı bulutlu, 12 derece
Doğanşehir: Parçalı bulutlu, 10 derece
Doğanyol: Parçalı bulutlu, 11 derece
Hekimhan: Parçalı bulutlu, 10 derece
Kale: Parçalı bulutlu, 12 derece
Kuluncak: Parçalı bulutlu, 11 derece
Pütürge: Parçalı bulutlu, 10 derece
Yazıhan: Parçalı bulutlu, 11 derece
Yeşilyurt: Parçalı bulutlu, 11 derece
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.