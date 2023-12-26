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Malatya'da Sıcaklık Sınırları Zorluyor

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Malatya ve çevresinde hava durumu şu şekilde olacak:
Malatya'da Sıcaklık Sınırları Zorluyor mask
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Malatya genelinde havanın parçalı çok bulutlu geçeceği belirtilirken, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülebileceği ifade edildi. Ayrıca, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği ve rüzgârın güneyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceği bildirildi.

Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklıkları şu şekilde tahmin ediliyor:

Merkez: Parçalı bulutlu, 10 derece

Akçadağ: Parçalı bulutlu, 11 derece

Arapgir: Parçalı bulutlu, 8 derece

Arguvan: Parçalı bulutlu, 9 derece

Battalgazi: Parçalı bulutlu, 11 derece

Darende: Parçalı bulutlu, 12 derece

Doğanşehir: Parçalı bulutlu, 10 derece

Doğanyol: Parçalı bulutlu, 11 derece

Hekimhan: Parçalı bulutlu, 10 derece

Kale: Parçalı bulutlu, 12 derece

Kuluncak: Parçalı bulutlu, 11 derece

Pütürge: Parçalı bulutlu, 10 derece

Yazıhan: Parçalı bulutlu, 11 derece

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu, 11 derece

 

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26 Ara 2023 - 09:56 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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