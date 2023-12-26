26 Ara 2023 - 09:49- Gündem

Tekirdağ'da Elektrik Kıskacı: 27 Aralık 2023 Çarşamba Günü Kesintilere Hazır Olun!

27 Aralık 2023 Çarşamba günü, Tekirdağ il genelinde ve ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Bu kesintiler planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek olup, elektrik dağıtım şirketi TREDAŞ tarafından duyuruldu. Vatandaşların güvenlik önlemlerini alarak, kesintilerle ilgili güncel bilgilere ulaşmak için TREDAŞ'ın resmi iletişim kanallarını takip etmeleri gerekiyor.