Tekirdağ'da  Elektrik Kıskacı: 27 Aralık 2023 Çarşamba Günü Kesintilere Hazır Olun!

Tekirdağ genelinde planlanan elektrik kesintileri, 27 Aralık 2023 Çarşamba günü şehri etkisi altına alacak. İşte detaylar:
Çorlu'da İki Saatlik Elektrik Hasreti!
Çorlu ilçesinde bulunan Merkez-Seymen mahallesi, 27 Aralık 2023 tarihinde sabah 06:00 ile 08:00 saatleri arasında iki saatlik planlı elektrik kesintisine maruz kalacak.
Marmaraereğlisi'nde Aydınlık Saatler Başlamadan Kesinti!
Marmaraereğlisi ilçesindeki Merkez-Yakuplu mahallesinde yaşayanlar, 27 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 06:00 ile 08:00 arasında ışıklarını söndürmek zorunda kalacak.
Saray'da Elektrik Kesintisi Çift Doz!
Saray ilçesindeki Merkez-Kurtdere mahallesi, sabah 09:00 ile 13:00 saatleri arasında, ardından Merkez-Cumhuriyet mahallesi ise 09:00 ile 14:00 saatleri arasında toplamda dokuz saatlik kesintiye tabi tutulacak.
Kapaklı'da Sekiz Saatlik Elektrik Kopması!
Kapaklı ilçesinde bulunan Merkez-Bahçelievler mahallesinde 27 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 09:00 ile 17:00 arasında sekiz saatlik bir elektrik kesintisi yaşanacak.
Süleymanpaşa'da Elektrik Yine Yolda!
Süleymanpaşa ilçesindeki Merkez-Yağcı mahallesi, 27 Aralık 2023 Çarşamba günü sabah 09:00 ile 12:00 saatleri arasında üç saat boyunca karanlıkta kalacak.
Hayrabolu'nda Yedi Saatlik Kesinti Maratonu!
Hayrabolu ilçesindeki Merkez-Aydınevler mahallesinde yaşayanlar, 27 Aralık 2023 Çarşamba günü sabah 09:00 ile akşam 16:00 saatleri arasında yedi saat süresince elektriksiz kalacak.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.