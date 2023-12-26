2023’ün kaybedeni Malatya Kazananı fırsatçılar!

Yeni yıla sayılı günler kala tüm dünyada heyecanlı bir bekleyiş sürerken deprem bölgesinde ise yaşam neredeyse sadece yeme, içme, sığınma gibi temel ihtiyaçların karşılanabildiği hayatta kalma üzerine kurulu bir durumda ilerliyor. Tüm dünya 2023’ün “en”lerini konuşuyor ancak depremin yıktığı şehirlerden biri olan Malatya’daki “en”ler diğer ülke ve şehirlere göre farklı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yerle bir ettiği Malatya’da hayat neredeyse sadece yeme, içme, sığınma gibi temel ihtiyaçların karşılanabildiği hayatta kalma üzerine kurulu bir durumda ilerliyor. Herkes yeni yılı heyecanla beklerken, Malatyalıların 2024’ten beklentisi ise TOKİ konutlarının bitmesi ve çıkması…

MALATYA’NIN KADERİ DEĞİŞTİ

2023 yılı Malatya için tam bir keşmekeşte bitti. Yılın ilk aylarında yaşanan 6 Şubat depremleri, şehrin kaderini değiştirdi. Daha düne kadar ise artçılar sürekli devam etti. Bazen artçılar 5.0 büyüklüğünü de geçti. Toz, duman, asbest, enkaz, çadır, konteyner içinde geçen yıl, öyle de bitti.

2023’ÜN MALATYA’DAKİ “EN”LERİ

Malatya 2023 yılında deprem bölgesindeki birçok şehirle beraber “en kaybeden”lerden biri oldu. Şehir hem 1237 canını kaybetti hem de binlerce binayı. Aslında binalar önemli değildi, canlar gitmeseydi…

BU ŞEHİR EN ÇOK FIRSATÇILARI UNUTMAYACAK!

Malatya’da 2023 yılının kazananları kiralık ve satılık evleri olan (herkesi kapsamıyor) fırsatçılardı. Büyük ve ağır depremler atlatmış binalara, dairelere 20 bin TL’nin üzerinde kiralar istendi. İnsanlar kavurucu sıcakta dışarıda kaldı, dondurucu soğuklar bile ev sahiplerinin vicdanını yumuşatamadı!

SADECE EV SAHİPLERİ DEĞİL…

Normalin üzerinde fiyatlar söyleyen bazı esnaflar, nakliyeciler, boyacılar, dükkan sahipleri, ustalar, oto tamirciler, konteyner satanlar, karotçular, beton satan şirketler, güçlendirme yapan firmalar ve tabi ki hırsızlar da 2023’ün Malatya adına kara listeye düşenlerdi.