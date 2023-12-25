Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün ne oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatyalı şehit memleketine getiriliyor

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 askerin cenazeleri, Hakkari'de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katıldığı törenle memleketlerine uğurlandı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenazesi Malatya'ya gönderilmek üzere helikopterle Yüksekova Selehattin Eyübbi Havaalanına götürüldü. Şehidin naaşı memleketine uğurlanacak.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18544277/malatyali-sehit-memleketine-getiriliyor

Malatya’da gezilecek yerler

Malatya görmeniz gereken cennet şehirlerden bir tanesi. 6 Şubat depremlerinin yıktığı Malatya’nın en yakın zamandan eski günlerine kavuşturulması hedefleniyor. Malatya, zengin tarihi, doğal güzellikleri ve lezzetli yemekleriyle öne çıkan bir turistik şehir olarak dikkat çekiyor. İşte Malatya'da gezilecek en güzel yerler:

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18512019/malatyada-gezilecek-yerler

Efsaneler bu statta ter döktü

Malatya tarihinde önemli bir yere sahip olan Malatya İnönü Stadyumu 2018 yılında yıkıldı ve yerine Millet Bahçesi projesi yapıldı. 1970 yılında faaliyete geçen Malatya İnönü Stadyumu birçok başarıların adresi oldu, yüzlerce efsane ismi ağırladı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18544543/malatyanin-efsane-stadyumunu-hatirladiniz-mi-efsaneler-bu-statta-ter-doktu

Kışla Caddesi’nde akıl almaz olay

Malatya’da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan 20 yaşındaki genç ağır yaralandı. Olay saat 15.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir iş merkezinin önünde arkadaşları ile bekleyen M.H.A.’nın (20) yanına gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler M.H.A.’ya bıçakla saldırarak olay yerinde hızla kaçtı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18543154/kisla-caddesinde-akil-almaz-olay

Depremzedelerin elektrik feryadı “Depremde ölmedik içeride öleceğiz”

Kaynarca Geçici Konaklama Merkezi’nde yaşanan problemler orada yaşayan depremzedeleri adeta ayaklandırdı. Özellikle elektrik sıkıntısına isyan eden ve yetkilerden yardım isteyen Azize Yılmaz isimli vatandaş, “Bizim elektriğimizi kesmek demek, yoğun bakımda yatan hastanın fişini kesmeye benziyor. Bizim burada sobamız yok, ateşimiz yok. Bizim her şeyimiz elektriğe bağlı. Bizim devletimiz bu kadar güçsüz değil, imkânsız değil. Depremde ölmedik ya içeride öleceğiz ya da o yolda öleceğiz” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/18518963/depremzedelerin-elektrik-feryadi-depremde-olmedik-iceride-olecegiz

Malatya’da Hurdacı Tehlikesi

Malatya'da meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından, ağır hasar alan binalarda yıkım süreci devam ederken, dikkat çeken bir güvenlik sorunu ortaya çıktı. Yıkımına başlanmayan ağır hasarlı binalar, hurdacıların hedefi haline geldi. Bu binalarda herhangi bir güvenlik önlemi alınmaması, hurdacıların kontrolsüz bir şekilde binalara girmesine ve söküm yapmasına olanak tanıyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18516175/malatyada-hurdaci-tehlikesi

Malatya’da tiyatro nerede hizmet veriyor?

Asrın felaketinden sonra Malatya’da sadece binalar yıkılmadı aynı zamanda sosyal faaliyetlerin yapıldığı binalarda zarar gördü. Sabancı Kültür Merkezi’de depremlerden sonra hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar ve tiyatro oyuncuları ise, bir an önce yeni binalarına kavuşmak istiyorlar.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18513091/sabanci-kultur-merkezi-artik-kullanilmiyor-malatyada-tiyatro-nerede-hizmet-veriyor

Malatya'nın lezzet mirası “İçli Köfte”

Bulgurun hamur haline getirilerek içerisinin çeşitli malzemelerle hazırlanan harç ile doldurulmasıyla elde edilen içli köfte, Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri. Ancak bu lezzet özellikle Malatya mutfağının önemli bir parçası. Malatya, içli köfteyi kendine özgü tarif ve sunumuyla Türk mutfağına kazandırmış ve bu lezzeti en iyi şekilde temsil ediyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18544630/malatyanin-lezzet-mirasi-icli-kofte

2023’ÜN KAYBEDENİ MALATYA KAZANANI FIRSATÇILAR!

Yeni yıla sayılı günler kala tüm dünyada heyecanlı bir bekleyiş sürerken deprem bölgesinde ise yaşam neredeyse sadece yeme, içme, sığınma gibi temel ihtiyaçların karşılanabildiği hayatta kalma üzerine kurulu bir durumda ilerliyor. Tüm dünya 2023’ün “en”lerini konuşuyor ancak depremin yıktığı şehirlerden biri olan Malatya’daki “en”ler diğer ülke ve şehirlere göre farklı.